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Spor

Tosic: Kendi kaleme 2 gol attım, taraftar benden nefret etti

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic, zor günler geçirdiğini söyledi

10 Kasım 2016 12:41

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Sırp stoperi Dusco Tosic, Galler maçı öncesi yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi.

Geçen yıl oldukça zorlandığını kaydeden Tosic, "Geçen sezon çok zor bir yıldır benim için. Çok fazla problem yaşadım. Sezon başında da kendi kaleme 2 gol attım. Taraftarlar benden nefret etti.

Ben de içinde bulunduğum durumdan memnun değildim, ancak sabırlıydım, şansımı bekledim ve çok çalıştım. Bu bekleyişim de karşılığını buldu ve artık durum farklı. Benim fedakârlığımı farkettiler ve şimdi benim için atkılar sallayıp, benim adımın geçtiği şarkılar söylüyorlar. Şu anda çok içinde bulunduğum durumdan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

 

"Sadece kazanmaya odaklanmalıyız"

 

Sırbistan Milli Takımı'nın Galler ile oynayacağı mücadele ile ilgili de konuşan 31 yaşındaki oyuncu, "Ne zaman davet alsam, buradayım. Kimin oynayacağı önemli değil, ancak hedef belli.

Son dönemde çok basit goller yediğimiz doğru, ancak bunları arkamızda bırakmalıyız. Sadece kazanmaya odaklanmalıyız." diye konuştu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 3 maç sonunda 7 puanla zirvede yer alan Sırbistan, 12 Kasım günü deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

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