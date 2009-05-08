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Ekonomi

Toshiba 3.5 milyar dolar zarar etti

08 Mayıs 2009 18:27

Japon çip üreticisi Toshiba, küresel ekonomik kriz yüzünden Mart 2009'da sona eren mali yılda rekor seviyede zarar etti.

Japonya'nın en büyük çip üreticisi Toshiba, Mart 2009'da sona eren mali yılda 3,5 milyar dolar (343,6 milyar yen) zarar ettiğini açıkladı. Şirket, önceki mali yılda 127,4 milyar yen kar etmişti.

Toshiba, son yedi yılda ilk kez bir mali yılda zarar etti ve bu zarar şirketin şimdiye kadarki en büyük zararı oldu.

Şirketin aynı dönemde gelirleri ise yarı iletkenlerin yanı sıra dijital cihazlar ve ev elektronik ürünlerine olan talebin azalmasından kaynaklı olarak önceki mali yıla göre yüzde 13 azalarak, 67,2 milyar dolar oldu.

Toshiba, Mart 2010'da sona erecek mali yılda ise 505 milyon dolar zarar etmeyi bekliyor.

Küresel ekonomik kriz nedeniyle ocak ayında 4,500 çalışanını işten çıkaracağını, yeni çip fabrikaları yatırımlarını erteleyeceğini ya da iptal edeceğini açıklayan şirketin başına Mart ayında Norio Sasaki getirilmişti.

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