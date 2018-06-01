Torununun yemin töreninden dönerken kazada öldü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te torununun askeri birlikteki yemin törenine katıldıktan sonra motosikletiyle Sakarya\'ya dönen Nevzat Sancak (70), tünel içerisinde plakası belirlenemeyen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik- Osmaneli karayolunun 5\'inci kilometresindeki Ertuğrulgazi Tüneli\'nde meydana geldi. Bilecik 2\'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda acemi eğitimini tamamlayan torunu Levent Sancak\'ın yemin törenine katıldıktan sonra 54 D 4903 plakalı motosikletiyle Sakarya\'ya gitmekte olan Nevzat Sancak\'a, plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Levent Sancak olay yerinde hayatını kaybetti. Sancak\'ın cenazesi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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