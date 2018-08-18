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Torununun eline kurusıkı verip, ateş ettiren dede yakalandı (2)

SAVCILIKTAN SERBEST KALDI Samsun'da, 4 yaşındaki torununun eline kurusıkı vererek, rastgele ateş ettiren ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan Muammer A

18 Ağustos 2018 01:44

SAVCILIKTAN SERBEST KALDI
Samsun\'da, 4 yaşındaki torununun eline kurusıkı vererek, rastgele ateş ettiren ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan Muammer A. (45), savcılıktan serbest bırakıldı.

 

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