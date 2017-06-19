Torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 14 yıl hapis cezası

Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde geçen yıl yaz tatilinde yanına gelen kız torunu 14 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan Cemal K., 14 yıl 22 gün hapse mahkum edildi.

Ortaokul öğrencisi S.Ö'nün başından geçenleri öğretmenlerine anlatması üzerine dedesinin cinsel istismarı ortaya çıktı. S.Ö., geçen yaz dinlenmesi için gönderildiği Antalya'daki dedesinin evinde dedesi Cemal. K. ve ikinci eşi 37 yaşındaki Ç.K'nin kendisine telefondan müstehcen görüntüler izlediğini söyledi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Cemal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı eşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddiaları reddetti

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Cemal K. kendisine iftira atıldığını belirterek, "Ben torunumu çok seviyorum. Böyle bir pislik yapmadım. Turizmde 28 yıl şeflik yaptım. Yapsam orada yapardım. Benim 9 torunum var. Bunların 8'i kız. Beraatimi istiyorum" dedi.

Cemal K., cep telefonundaki müstehcen görüntülerden ise haberinin olmadığını öne sürdü.

Küçük çocuğa cep telefonundaki görüntüleri izlettiği iddia edilen Ç.K. ise suçlamaları kabul etmedi.

'Eşimi boşayıp seni alacağım'

Küçük çocuğun annesi N.Ö. ise hem babasından hem üvey annesinden şikayetçi oldu.

N.Ö., "Geçen yaz tatilinde dinlenmesi için kızımı babamın evine göndermiştim. Yaz tatili bitiminde kızım eve döndüğünde bana ve babasına karşı tavırları değişmişti. Bize sataşıp bağırıyordu. Bir akşam bana tacizin ne olduğunu sordu. Ben de 'Daha sonra konuşuruz' dedim. Okulda öğretmenlerine dedesinin kendisini taciz ettiğini söylemiş. Bunun üzerine beni okuldan arayıp bilgi verdiler. Duyunca ağladım. Dedesı kızıma 'Eşimi boşayıp seni alacağım' demiş" diye konuştu.



Cemal K.'yı torununu birden çok kez cinsel istismardan 14 yıl 22 gün hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Ç.K.'nın ise beraatine hükmetti. (DHA)