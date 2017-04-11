Torunu, İnönü'nün sözünü hatırlattı: Önemli olan iktidarda değil, itibarda kalmaktır

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan, dedesinin "Önemli olan iktidarda değil, itibarda kalmaktır" sözünü hatırlatarak "Yüzyılı doldurmak üzere olan Atatürk Cumhuriyeti’ni yaşatmak isteyenler, dayatılan başkanlık sistemine hayır diyecek" görüşünü dile getirdi.

Yalçın Bayer'in Hürriyet gazetesinin bugünkü (11 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan 'Önemli olan iktidarda değil itibarda kalmaktır' başlıklı yazısı şöyle:

İnönü'nün torunu bakın ne diyor:

Yüzyılı doldurmak üzere olan Atatürk Cumhuriyeti’ni yaşatmak isteyenler, dayatılan başkanlık sistemine hayır diyecek.

1919’da yenilmiş, çökmüş bir imparatorluktan yepyeni bir devlet kurmak için Mustafa Kemal’in arkasına düşenler, ona verilmeyen yönetim gücünün bir başkasına teslim edilmesini kabul edemeyenler...

Dünyada örneği görülmeyen bir başarı öyküsü olan 94 yıllık Cumhuriyet’in kazanımlarını göremeyen ve 200 yıldır yanlış yoldayız diyerek, ucu görülmeyen bir maceraya bizi sürükleyenlere...

Değişik siyasi görüşlere sahip anayasa uzmanlarının, kuvvetler ayrılığına uyulmadığı, yasama, yürütme ve yargının bir kişinin keyfine bırakıldığı endişesi ile sakıncalı gördükleri ve bu görüşlerini açıkladıkları için engellendikleri hatta işlerinden oldukları bir ortamda, anayasa gibi temel bir belgenin kamuoyunun bilgisine sunulmadan referanduma gidilmesine... 14 yıldır tek başına, mutlak hâkim bir şekilde iktidarda olanların, bunca yıl biriktirdikleri hatalarını temizleme yolu olarak rejim değişikliğine sarılmalarına...

Tarihi çarpıtmak isteyenlere belgeleriyle, tanıklarıyla karşı çıkacağız, gerçekleri paylaşacağız, 1950’de başlayan demokrasi mücadelemizin kesilmesine ve bir zamanlar örnek olduğumuz Ortadoğu ülkelerinin makus kaderini paylaşmaya... Hayır diyeceğiz.

Türkiye’yi çok partili demokratik parlamenter sisteme geçiren, 1947’den itibaren Milli Şefsıfatını bırakan, 12 Temmuz beyannamesi ile ilk serbest seçimlere tarafsız cumhurbaşkanı olarak giren ve 1950 seçimlerini kaybettiğinde, “Bu bir yenilgi değil, benim en büyük zaferimdir” diyerek koltuğunu bırakan ve “Önemli olan iktidarda değil, itibarda kalmaktır”diyen büyük Atatürk’ün silah ve dava arkadaşı İsmet İnönü’nün sözlerini unutmayacağız.

5 Mayıs 1950, İnönü’nün Balıkesir konuşması: “Demokratik rejim, vatandaşları tamamıyla birbirinden ayırmış olan bir mücadele zehri değildir. Bu, bir hürriyet rejimidir ki, kabiliyetleri her gün birbirinden ileri götürmeye çalışarak, vatanın meselelerini daha isabetli bir şekilde hal için yarış etmek rejimidir.”

İstibdattan demokrasiye geçmiş Türk halkı, geriye gitmeyecektir.

Gülsün BİLGEHAN Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı

İsmet İnönü’nün torunu

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