Torunlar’da 10 işçinin ölümü davasında bilirkişi raporuna itiraz reddedildi

Torunlar Center’da meydana gelen ve 10 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin davanın 11. duruşmasında bilirkişi raporunun, sorumluluğu karartmaya yönelik olduğunu belirten avukatlar yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 tutuksuz sanığın yargılandığı davaya, Torunlar Center’da hayatını kaybeden işçi aileleri katıldı. Duruşmada aile avukatlarından Yıldız İmrek ikinci bilirkişi raporuna 2 yönlü itirazlarının bulunduğunu söyledi. İmrek, "Heyetin hangi kriterler üzerinden seçildiğini öğrenmek mümkün olmamıştır. Bilirkişilerin tarafsızlığına dair kuşkularımız var. Rapor 102 sayfadır ancak mahkemenin değerlendirmesini kolaylaştırmak yerine olayı ve sorumluluğu karartmayla ilişkilidir. Eksikliğin hangi kişi ya da kişilerin sorumluluğu altında olduğu yoktur. Raporda sonuçlar birbiriyle çelişmektedir" dedi.

"Varsayımsal kusur"

Raporda çalışanlara varsayımsal kusur addedildiğini söyleyen İmrek, "Eğitimsiz olmasına rağmen asansör operatörü butona basmış. Bilirkişi zorlayarak geç bastığını varsayıyor. Asansör switch’lerinin devre dışı kullandırılması o güne özgü değil” dedi. Daha önce asansörün 2 kat düştüğü, fren sisteminin çalışmadığı kazaların meydana geldiğini söyleyen İmrek, bu kazayı geç basma faktörüne bağlamanın tümüyle temelsiz olduğunu ifade etti. İmrek, “İşçileri can güvenliksiz ortamda çalışmasına mecbur edenleri sorumsuz kılma çabası olduğunu görüyoruz. Bu da bilirkişi cinayeti olacaktır” dedi.

Asansör firması GEDA Major ve Torunlar’ın asıl sorumlu olduğunu dile getiren İmrek, “Bu sorumluluk olası kast sorumluluğudur. Switch’siz ve güvensiz çalışmanın risk taşıdığını biliyor, ancak ölüm öngörülmesine rağmen iş durdurmayan işveren asli sorumludur. İlk bilirkişi raporda Torunlar ve GEDA majör asli sorumlu olmasına rağmen, ikinci rapor işverenleri korumaya yönelmiştir” diye konuştu.

Torunlar A.Ş. avukatı, inşaatın sahibi olan firmaların asansöre müdahalesinin mümkün olmayacağını savunarak asansör firmasını suçlarken asansör firması GEDA Major da Torunlar’ı suçladı. Dava 14 Şubat 2017’ye ertelendi.