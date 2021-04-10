Torunlar GYO'dan Kanal İstanbul'dan arazi alımı açıklaması: Proje gündemde değilken aldık; güzergâh ile direkt yakınlığı yok

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kanal İstanbul'un yapılması planlanan güzergahtan arsa aldığı iddiaları ile ilgili olarak açıklama yayımladı.

Açıklamada "Torunlar GYO'nun ve Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'un direkt olarak Kanal İstanbul güzergahında yer alan bir arazisi bulunmamaktadır. Başakşehir Kayabaşı olarak adlandırılan bölgede toplam 60.832 m2 büyüklüğündeki üç ayrı arazi, Kanal İstanbul projesinin henüz gündemde olmadığı 2008 yılında Torunlar GYO tarafından satın alınmıştır. Üstelik bu arazilerin Kanal İstanbul güzergâhı ile direkt bir yakınlığı söz konusu değildir. Kayabaşı'nda yer alan bu araziler ile ilgili bilgiler, Torunlar GYO'nun Faaliyet Raporlarında 10 yıldır yer alan kamuya açık bilgilerdir" denildi.



Ne olmuştu?

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel Kanal İstanbul güzergahında bulunan bölgelerden kimlerin arazi satın aldığını yazmıştı. Açıklanan isimlerden biri de Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun olmuştu.

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