Torunlar Gıda'ya özel imar izni

T24- AKP ile parlayan ve sahibi Aziz Torun’u bu yıl Forbes Zenginler Listesi’ne sokan Torunlar Gıda şirketi, daha önce Uzanlara ait olan ve TMSF’den aldıkları Şişli Esentepe’deki bir arsaya 37 katlı gökdelen dikmek için onay aldı. Tüm itirazlara karşın arsanın satışı sırasındaki imar iznini 5 misli artıran plan değişikliği Büyükşehir ve Şişli Belediyesi’nce kabul edildi.

Taraf gazetesinin haberine göre, İstanbul Şişli’de Büyükdere Caddesi üzerindeki Uzanlara ait ancak sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçen ve Torunlar Gıda tarafından satın alınan 15 bin metrelik arsa üzerine Esentepe Garden Tower ismiyle, 37 katlı gökdelen yapılacak. Şirket arsa üzerinde plan değişikliği yaptı. Bu değişiklik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden İmar Komisyonu’nun olumsuz görüşüne rağmen onaylandı. Plan değişikliği ile arsanın satışı sırasındaki inşaat izninin tam beş kat üzerinde inşaat alanı sağlandı.

İmar Komisyonu’na gelen plan değişikliğinde arsa üzerine Esentepe Garden Tower adıyla 37 katlı otel, sağlık merkezi, rezidans ve restoran yapılacağı belirtildi. Şişli Belediye Meclis Üyesi Dursun Çaltı, ilk satışın 30 milyon dolar olduğunu, plan değişikliği yapılıp da satılmış olsaydı arsanın 500 milyon dolar edeceğini belirterek, devletin zarara uğratıldığını söyledi.



Satışı tartışmalı olmuştu



Yapılan plan değişikliği ile birlikte arsanın TMSF’den satışı sırasındaki inşaat iznine göre belirlenen fiyatın çok üzerinde bir değer kazandığı belirtiliyor. Torunlar Gıda’nın emsal değerini yükselterek bir gökdelen yapmayı planladığı arsa TMSF’nin Uzanların mal varlıklarına el koyması ile birlikte TMSF’ye geçmişti. Uzanların lüks otomobillerini koydukları hangarları bulunan arsa daha sonra yine TMSF bünyesindeki Bayındırbank tarafından alınmış ve satışa çıkartılmıştı. Arsanın Torunlar Gıda tarafından alınışı da olaylı olmuştu. Kimsenin katılmadığı ihaleye giren Finansbank 41 milyon 750 bin lira vermişti. Ancak satış şartnamesi esasları doğrultusunda en yüksek teklifin yüzde 10 fazlası olan 45 milyon 925 bin TL’yi Torunlar Grubu şirketlerinden Toray İnşaat bankaya bloke ettirdi. Yenilenen ihalede Toray İnşaat arsaya sahip olmuştu. Komisyon karşı çıktı ama...

Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelen imar değişikliğine, İmar Komisyonu karşı çıktı. İmar Komisyonu raporunda başlangıçtaki inşaat alanının toplam 19 bin 780 metrekare olduğu ancak önerilen değişiklikle bunun çok üzerinde bir artışın olacağı kaydedildi. Raporda, yapılacak olan bodrum katları ile birlikte toplam inşaat alanının 89 bin 950 metrekare olacağı ifade ediliyor. Komisyon yapılan teklifin “Yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu emsal teşkil edici, yeşil alan dokusunu azaltıcı” nitelikte olduğunu söylüyor. Ayrıca binanın Boğaz silüetini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Firma tarafından hazırlanan plan ayrıca, var olan yeşil alanları da kapsayan bir inşaat alanı öngörüyor. Komisyon bu nedenle “Kaldırılan yeşil alan donatısının yerine yeni alan önerilmediğinden teklif plan yönetmelik hükümlerine de aykırılık içermektedir” diyor.



Büyükşehir onayladı





Ancak komisyonun bu görüşüne rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen teklif, AKP’li üyelerin kabul oyu vermesiyle kabul edildi. Böylece TMSF’den daha düşük yoğunluklu bir inşaat izniyle satışı yapılan arsa çok daha değerli oldu. Uzmanlar, plan değişikliğinin arsa satışa sunulmadan yapılması halinde değerinin çok daha üzerinde olacağı görüşünde.



Torunlar AKP döneminde yıldızı parlattı



Toptancılıkla uğraşan ve daha sonra gıda pazarlamacılığı işine giren Torunlar Gıda’nın sahibi Aziz Torun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın arkadaşı. AKP iktidarı döneminde yıldızı parlayan firmalar arasında yer alan Torunlar Gıda’nın sahibi Aziz Torun, bu yıl ilk defa Forbes 100 listesine adını yazdıranlar arasında yer aldı. Aziz Torun, kardeşi Mehmet Torun’la birlikte 800 milyon dolarlık serveti yönetiyor. Özelleştirmeler, TMSF ihalelerinde sıklıkla gördüğümüz şirket, AKP’nin yardım olarak dağıttığı makarna, un, şeker gibi gıda maddelerinin satın alındığı şirket olarak da ön plana çıkmıştı.





CHP’li üye Çaltı suç duyurusunda bulunacak



Şişli Belediye Meclis Üyesi Dursun Çaltı, ilk satışın 30 milyon dolar olduğunu, plan değişikliği yapılıp da satılmış olsaydı arsanın 500 milyon dolar edeceğini söyledi. Çaltı, “Bu arsa o zaman 45 milyon liraya Torunlar Gıda’ya satıldı. TMSF’den satışı yapılan bu yerde o zaman plan değişikliği yapılsaydı kamuya çok büyük para kalırdı. Uzanların borçları tasfiye ediliyordu. TMSF bir kamu kurumu halkın menfaatini korumak zorunda. TMSF Başkanı Ahmet Ertürk plan değişikliği için hemen müracaat etseydi, Büyükşehir Belediyesi bu değişikliği o zaman da yapardı. O bölgede benzer araziler çok daha büyük paralara satıldı. Üstelik bu arazinin konumu bölgedeki arsalardan çok daha iyi yerde. O bölgede bu genişlikte arsa zaten kalmadı. Demek ki plan değişikliği yapıp satsaydı 500 milyon dolara rahat satardı. Bu Aziz Torun’a verilmiş bir ranttır. Suç duyurusunda bulunacağım. Bu karar hem Anakentten, hem Şişli’den geçti. Bu meseleden, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’de gerekli itirazları yapmadığı için sorumludur.”