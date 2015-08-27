Torunlar Center projesinde yeşil alan olarak gösterilen yer otoparka çevrildi

Mecidiyeköy'deki asansör kazasında 10 işçiye mezar olan Torunlar Center Projesi sürerken büyük bir bölümü “yeşil alan” olacağı söylenen kısımda tek katlı yapıların inşaatına başlandı. Projede tek yeşil alan olarak görünen rekreasyon ve park alanının altına zeminaltı otopark yapılıyor. Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, “Suyunun suyunu çıkardılar. Projede aslında yeşil alan yok. Böyle yeşil alan olmaz. Yeşil alan dedikleri otopark çatısı” diye yorumladı.

3 saha yeşil nerede?

Projenin lansmanında ‘Üç futbol sahası’ büyüklüğünde yeşil alanın olacağı ve bu alanında yola bakan kısımda başladığı belirtiliyordu. Ancak hız kesmeden devam eden proje inşaatının yola bakan kısmında tek katlı yapıların inşaasına başlandı. Proje planlarında 10 bin 500 metrekare rekreasyon alanı, 23 bin 100 metrekare turizm ve ticaret alanı, bin 40 metrekare park alanı olarak görülüyor. Park ve rekreasyon alanının altına zeminaltı otopark da yapılıyor. Proje görsellerinde yeşil olarak görünen alanın üzerinde beton ve inşaat çalışmaları ise göze çarpıyor. Projedeki inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığımız Şişli Belediyesi ‘her uygulamanın yasal’ olduğunu söyledi. Projede ‘hiç yeşil alan olmadığına’ dikkat çeken Mücella Yapıcı da şöyle konuştu:

“Torunlar projesi her türlü kamu yararına aykırı. Projede de usulsüzlük var. Yapılanlar koruma ilkelerine aykırı. İnşaatlar da ciddi usülsüzlük var. Buralar kamu alanlarıydı. Plan değişiklikleriyle inanılmaz derecede yoğurluk artışı getirdiler. Başından itibaren yapılan bütün plan değişilikleri kabul edilemez. Trafik yoğunluğunu da iyice arttırdılar. Orada konut alanı olmamasına rağmen konut da yapıyorlar. Normalde planlarda konut alanı olarak görünmesi lazım. Konut alanı olarak görününce donatı alanları da artıyor. Okul yapılması gerekiyor, daha fazla donatı alanı ayırması gerekiyor. Bütün süreç usülsüzlük ve hukuksuzluk dolu bir süreç. Orada bütün çevreye ciddi bir tahribat var. Bu bu kamu eliyle yapıldı. Burada yapılan açıkca suç. Projede yeşil alan olarak ayrıldığı söylenen yaklaşık 10 bin metrekarelik alan zaten rekreasyon alanı olarak görülüyor. Buraya da cafeler yapılıyor. Normalde bu projede 50 bin metrekare yeşil alan ayrılması gerekiyordu. Projede şu an yeşil alan yok. Rekreasyon alanı yeşil alan değil bence. Toprağı yok ediyorsunuz. Altına otopark yapıyorsunuz. Yeşil alan dedikleri otopark çatısı. Malesef bizim imar yönetmeliğimiz böyle. O bölgede yeşil alan olarak toprağı olan bir tek Zincirlikuyu Mezarlığı kaldı.”

‘Kamuya terk edilmeli’

İBB’nin CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ da rekreasyon alanının kamuya terk edilmesi gereken alan olduğuna dikkat çekerek “Uygulama yapılmadan önce kamu terk edilmesi gereken alanların terk edilmesi gerekiyordu. Yeşil alan olarak rekreasyon ve park alanı da kamuya terk edilmedi. İnşaat yolun bitişiğinden başlıyor. Büyük bölümü yeşil alan olacak dedikleri alanda da şu an yeşil alan yok. Burası afet toplanma alanıydı. Zaten Şişli’de tek yeşil alanı yok ettiniz bari kamu eline geçmesi gereken alanları halka verin” dedi.

Tanıtım Dubai’de

Torunlar GYO 8-10 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dubai Cityscape Global 2015’te Torun Center projesini yabancı yatırımcılara tanıtacak.



