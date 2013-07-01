'SPK, Gezi için 10 kurumu soruşturuyor, telefon görüşmeleri de inceleniyor'

Merkez Bankası Eski Başkanı ve Milliyet yazarı Yaman Törüner, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı olaylarının arkasında olduğunu öne sürdüğü 'faiz lobisi' hakkında soruşturma başlattığını yazdı.

Törüner, Milliyet gazetesinde yer alan köşesinde, "Şüpheler gerçek çıkarsa, ilgili kişiler 2 ila 5 yıl hapis cezası alabilecek. SPK, yapılan işlemlerin % 2’sinde manipülasyon olabileceğini düşünüyor ama bu % 2’nin kaç milyar doları ifade ettiğini belirtmiyor. Kesin sonuçlar ortaya çıkınca, kamuoyu ile paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

10 aracı kurum incelenecek

Araştırmanın, 20 Mayıs 2013 ile 19 Haziran 2013 arasında işlem yapan 10 aracı kurumu (bankaların sahip oldukları dahil) kapsadığını belirten Törüner, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"Hakkında inceleme yürütülen 10 en büyük aracı kurum, Borsa işlem hacminin % 93’ünü gerçekleştiriyor. Hangi kurumların ve/veya bu kurumlar içinde kimlerin 'faiz lobisi'nin adamı olduğunun tespit edilebilmesi için, bu tarihler arasında çalışanların bölüm, ünvan ve T.C. Kimlik Numaraları istendi. Aracı kurumlara iletilen alım-satım emirleri ya yazılı ya internet üzerinden ya da telefonla iletiliyor. Telefonla iletilen emirlerin görüşme kayıtları banda alınıp, saklanıyor. Telefonla görüşmelerin kayıt bantları ve yazılı emirlerin ordinoları inceleniyor. İnternetle iletilen emirlere ait internet yazışmaları da inceleme kapsamı içinde."

'Faiz lobisi' yok

Törüner'in, bazı ekonomistlerin 'faiz lobisi'yle ilgili öne sürdü iddialara cevap verdiği köşede öne çıkan kısımlar şöyle:

- Hiç kimse hiç bir ülkeye zorla borç vermiyor.

- IMF’den kurtulduk diye övünülüyor ama bu dönemde ülkemizin iç ve dış borçları katlanarak büyüdü. Ödenen faizler de oranları da, IMF’ye verdiklerimizin çok üzerinde.

- Yabancılar daha yüksek getiri ve faiz peşindeler. Bu doğru. Fakat, bu davranış biçimi eşyanın tabiatında var. Sen de, oyunun kuralını ve çıkarını korumayı öğreneceksin.

- Libor skandalı, “faiz lobisi”nin bir tezgahı değildi. Zaten, yukarıdaki anlamda bir “faiz lobisi” yok; çıkarları doğrultusunda birbirinden bağımsız davranış sergileyen kişi, kurum ve devletler var. Yani, bir araya gelerek ortak hareket sergileyenler yok.

- Her şey kapitalist düzenin gereklerine uygun biçimde yapılıyor. Hükümet’in de, SPK’nın da yaptığı yanlış. Bu dönemde, yabancı ve yerli yatırımcıyı ürkütmemek gerekir. Bu konudaki araştırma ve soruşturma daha sonra her zaman yapılabilir ve varsa sorumlular cezalandırılabilir.