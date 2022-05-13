Torun isteyen anne-baba, oğullarını dava etti

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bir çift, oğulları ve eşine altı yıllık evlilikte kendilerine bir torun vermedikleri için dava açıyor.

BBC’de yer alan habere göre, 61 ve 57 yaşlarındaki Sanjeev ve Sadhana Prasand çifti, birikimleriyle oğullarının pilotluk eğitiminden düğününe pek çok harcama yaptıklarını, oğullarının evlenince çocuk yapmadığını belirtti.

Çift, gelecek yıla kadar bir torunları olmadığı takdirde oğullarından 650 bin dolara yakın tazminat talep etti.

Çiftin açtığı davanın 17 Mayıs’da duruşmada görülmesi bekleniyor.