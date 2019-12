-Torun: Güvenliğin olmadığı yerde yatırım yapılamıyor MOGADİŞU (A.A) - 04.11.2011 - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Cemalettin Kani Torun, Somali'deki iç savaş için "Güvenliğin olmadığı yerde maalesef yatırım yapılamıyor. Güvenliğin olması için de silahların susması gerekiyor. Türkiye olarak bu konuda elimizden gelen çabayı gösterip, barışçı bir uzlaşma yoluna gidilmesi için her türlü diplomatik faaliyette bulunacağız'' dedi. Somali Cumhurbaşkanı Şerif Ahmed'e dün Türkiye'nin güven mektubunu sunarak resmen görevine başlayan Torun, makamında ilk kez AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Büyükelçiliğe Türk bayrağını bizzat çeken Torun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos ayında Somali'ye yaptığı ziyaretin ardından Türkiye'nin bölgeye ciddi bir yardım faaliyeti başlattığını anımsattı. Bu yardımların hem devlet kurumları hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplanan paralarla yapıldığını vurgulayan Torun, ''Yardımların doğru, düzgün ve koordineli bir şekilde iletilmesi için burada bir temsilciliğin açılması gerekiyordu. Başbakanımızın talimatıyla büyükelçiliğimiz faaliyete geçti'' dedi. Torun, Türkiye'nin Somali'de iki yönlü misyonu olacağını vurgulayarak, şunları anlattı: ''Bir yanda diplomatik misyonumuz olacak. Bu, Somali'deki bütün tarafların uzlaşmasına, anlaşmaya ve silahların susmasına yönelik barışçı diplomatik faaliyetler... Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Bunun dışında gerek devlet, gerekse sivil toplum kuruluşlarının burada yaptığı faaliyetler var. Bunların bir koordinasyon içinde yapılması, tekrarlarının olmaması, ülkenin her tarafına eşit bir şekilde dağıtılması, herkesin bundan yararlanması için çalışmalar yapacağız.'' -Yardımların bir kısmı altyapıya- Torun, Türkiye'den toplanan yardımları bir kısmının Somali'deki altyapı yatırımlarına harcanacağını belirterek, şunları kaydetti: ''Hastane, yol, içme suyu, elektrik ve adınlatma gibi altyapı yatırımları gerekiyor. Altyapının olmadığı yerde ülkenin kalkınması mümkün değil. Bu altyapı yatırımlarını yapıp Somali halkının kendi gücüyle ayağa kalkmasını temin edeceğiz. Ben bu konuda çok umutluyum. Somali halkı Afrika'nın diğer bölgelerinden çok daha farklı bir şekilde kendini çabuk kurtarabilen, gittiği her yerde yardım alma pozisyonundan kısa sürede sıyrılarak iş kuran, iş üreten girişken insanlardır. Bu insanlar ellerinden tutulduğu taktirde Somali'nin kısa sürede ayağa kalkması mümkün olacaktır. Bunu Afrika'daki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, Somali çok farklı bir yer.'' -Batılı ülkelerin yardımları- Torun, batılı ülkelerin Somali'ye yardımlarını Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla ulaştırdıklarına dikkati çekerek, buna rağmen BM'nin Somali'de temsilciliği bulunmadığını anlattı.