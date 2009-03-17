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Dünya

Torun Gandi: Müslümanların kafasını keseceğim

Hindistan'ın eski başbakanı İndira Gandi'nin torunu, ülkesindeki Müslümanlara hakaret etti

17 Mart 2009 02:00

Hindistan'ın eski başbakanlarından İndira Gandi'nin torunu, ülkesindeki Müslümanlara hakaret etti.

NDTV kanalının haberine göre, seçimlere bir ay kala Müslümanları inciten sözler sarf eden Varun Gandi, mensubu olduğu milliyetçi Hindu partisi "Bharatiya Janata Party"nin, "Müslümanların kafasını keseceğini" söyledi.

Haberde, İngilizceye çevrilen sözlerine göre Gandi'nin, "Bunlar Kerimullah ya da Mazullah gibi korkunç isimler taşıyor. Eğer bunlardan biriyle gece vakti karşılaşırsanız, korkarsınız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bu sözler üzerine Hindistan Seçim Komisyonunun, 16 Nisan'dan 13 Mayıs'a kadar yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olan Varun Gandi hakkında tahkikat başlatıp başlatmamayı karara bağlayacağı belirtildi.

Varun Gandi ise "sözlerinin çarpıtıldığını" söyleyerek, kendini savundu.

Hindistan'ın 1,15 milyarlık nüfusunun yüzde 80 kadarını Hindu, yüzde 14 kadarını Müslümanlar oluşturuyor.

Varun Gandi, 1984'de suikasta kurban giden İndira Gandi'nin ikinci çocuğunun oğlu. Hindistan'ın bağımsızlık mimarlarından Javaharlal Nehru'nun kızı olan İndira Gandi'nin başbakanlık yapmış oğlu Rajiv Gandi de 1991'de öldürülmüştü.

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