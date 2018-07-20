Torun Center'da hayatını kaybeden 10 işçinin ailelerine AYM'den ret!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Torun Center inşaatında 4 yıl önce 10 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin olarak Torunlar GYO patronlarına takipsizlik veren yargı kararına karşı işçi ailelerinin yaptığı başvuruyu reddetti.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre İstanbul Mecidiyeköy’de Torunlar GYO’ya ait Torun Center inşaatında 4 yıl önce yük asansörü 32’nci kattan yere düşmüş, 10 işçi can vermişti. Torunlar GYO patronları hakkında takipsizlik kararı verildi ve dava açılmadı. Bunun üzerine, iş cinayetinde yaşamını yitiren iki işçinin yakınları etkili soruşturma yapılmadığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

İnşaatın sahibi olan Torunlar patronları yerine sadece taşeron şirketin sahiplerinin yargılanmasına itiraz eden işçi yakınları, “olaya ilişkin ceza soruşturmasının yetersiz olduğunu, işveren sorumluluğunun yeterli şekilde araştırılmadığını, eksik inceleme yapıldığını, işverenlere ilişkin soruşturmanın kapatıldığını” belirtti.

''Kanun yolları tüketilmedi''

AYM, başvuruyu “kanun yolları tüketilmeden” yapıldığı gerekçesiyle oy birliği ile reddetti. Kararda, olayda sorumluluğu bulunan 25 kişi hakkında ceza yargılamasının sürdüğü belirtilerek, “Her ne kadar savcılık soruşturması aşamasında yeterli araştırma yapılmadığı ve soruşturmanın etkili şekilde yürütülmediği ileri sürülmüşse de yargılama sürecinin olayın koşullarına belirleyebilecek, sorumluların tespitini ve cezalandırılmasını sağlayabilecek nitelikte olmadığına ilişkin veri bulunmamaktadır” denildi.

Olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında verilen takipsizlik kararı ile ilgili olarak da “sorumluların tespit edilerek haklarında dava açılmasının her zaman mümkün olduğu” öne sürüldü. Bu nedenle yargılama süreci bitmeden bir karar alınamayacağını ifade eden AYM, başvuruyu reddetti.