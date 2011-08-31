Torumtay için Genelkurmay'da tören

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Bir süredir GATA'DA tedavi gören ve 28 Ağustos Pazar günü vefat eden Torumtay (85) için ilk tören Genelkurmay Karargahı'nda yapıldı. Törene, eşi Türkan Torumtay, çocukları, yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşleri katıldı. Eski Genelkurmay başkanlarından Hilmi Özkök ile Doğan Güreş de törende bulundu.20. Genelkurmay Başkanı Torumtay için yapılan tören, naaşın karşılanmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve öz geçmişin okunmasının ardından naaşın önünden saygı geçişi yapıldı. Geçişin ardından naaş selamlandı ve cenaze arabasına yerleştirildi.Kuvvet komutanları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.Torumtay'ın cenazesi Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından ardından Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilecek.