Torres’in yerine Bojan



Bojan Krkic Fernando Torres’in sakatlanması üzerine İspanya milli takımı kadrosuna çağrıldı.

Hangi milli takımda oynayacağı söylentilerine bir son veren Bojan İspanyol milli takımındaki ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.



18 yaşındaki futbolcunun hala Sırp milli takımında oynayacağını düşünen teknik direktör Antic yanıldı. Bojan kendisini daha çok İspanyol hissettiğini söyleyerek tercihini yaptı.



Bojan konuyla ilgili olarak: “Antic’in beni Sırp illi takımında görmek istemesinden gurur duydum. Ama ben İspanya’da büyüdüm ve her şeyi burada öğrendim. Umarım İspanya milli takımında ilk maçımı yakında oynarım” dedi.



Vicente del Bosque’nin Bosna ve Ermenistan maçları için kadroya dahil ettiği oyuncuyu maçların ilerleyen dakikalarında görev vermesi bekleniyor.

