T24 LogoT24 Logo
Spor

Torres’in yerine Bojan

01 Eylül 2008 03:00


Bojan Krkic Fernando Torres’in sakatlanması üzerine İspanya milli takımı kadrosuna çağrıldı.
Hangi milli takımda oynayacağı söylentilerine bir son veren Bojan İspanyol milli takımındaki ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

18 yaşındaki futbolcunun hala Sırp milli takımında oynayacağını düşünen teknik direktör Antic yanıldı. Bojan kendisini daha çok İspanyol hissettiğini söyleyerek tercihini yaptı.

Bojan konuyla ilgili olarak: “Antic’in beni Sırp illi takımında görmek istemesinden gurur duydum. Ama ben İspanya’da büyüdüm ve her şeyi burada öğrendim. Umarım İspanya milli takımında ilk maçımı yakında oynarım” dedi.

Vicente del Bosque’nin Bosna ve Ermenistan maçları için kadroya dahil ettiği oyuncuyu maçların ilerleyen dakikalarında görev vermesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24