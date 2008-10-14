Torres'in dev inancı!



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İspanyol yıldız Fernando Torres, takımının bu sezon ligde ya da Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşabileceğini söyledi.



Liverpool'un resmi İnternet sitesine açıklamalarda bulunan İspanyol golcü, İngiliz ekibinin bu sezon Premier Lig'de yada Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyebileceğini ifade etti.



Ligdeki rakiplerini de değerlendiren Torres, Arsenal'in iyi futbol oynadığı, Chelsea'nin bu yıl çok iyi bir kadro oluşturduğunu, Manchester United'ın ise geçtiğimiz yılki başarılarıyla zaten kalitesini gösterdiğini belirtti. Torres açıklamasında, "Tüm takımlar farklı bir stile sahip ancak şanslar eşit. Bana göre İngiltere'nin bu 4 en büyük takımı Avrupa'nın da en iyisi. Liverpool bu sezon mutlu sona ulaşacak ancak diğer rakiplerimizde göz önüne alındığında bu kolay olmayacak" dedi.



Fernando Torres, 18 yıldır Premier Lig'de şampiyonluk yüzü görmeyen Liverpool'un geçtiğimiz sezon en dikkat çekici ismi olmuştu. İspanyol yıldızı 24'ü ligde olmak üzere attığı toplam 33 golle adeta takımını tek başına sırtlamıştı.