Torres'e çılgın teklif!



Yeni sezon öncesi Robinho ve Jo gibi yıldızları transfer ederek dikkatleri üzerine çeken İngiliz ekibi Manchester City, gözünü bir başka yıldız futbolcu Fernando Torres'e dikti.





İngiltere'de yayın yapan Mirror Gazetesi'nde yer alan bir haberde, İngiliz ekibi Manchester City'nin, Liverpool'da forma giyen İspanyol yıldız Fernando Torres'e haftalık 200 bin pound (yaklaşık 478 bin YTL) gibi inanılmaz bir rakam önerdiği iddia edildi. Gazete, İngiliz ekibin Abu Dabili sahiplerinin geçtiğimiz gece golcü oyuncunun temsilcileriyle bir araya geldikleri ve teklifi ilettikleri belirtildi.



Avrupa'nın şu anda en iyi golcülerinden birisi olarak gösterilen İspanyol yıldızı Manchester City Teknik Direktörü Mark Hughes'un da ısrarla istediği ifade ediliyor.



Ancak Liverpool'la 5 yıllık sözleşmesi bulunan Fernando Torres'in İngiliz ekibinde mutlu olduğunu her fırsatta dile getirmesi transferin önündeki en büyük engellerden birisi olarak gösteriliyor.

