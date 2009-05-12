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Spor

Torres'e arkadaş geliyor

12 Mayıs 2009 15:17


Geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan sezon sonu ayrılacağına dair açıklamalarda bulunan Carlos Tevez'in, yine Premier Lig takımlarından Liverpool'a transfer olabileceği öne sürüldü.

Marca Gazetesi'nde yer alan haberde, önümüzdeki sene güçlü bir kadro kurmak isteyen Liverpool menajeri Rafael Benitez'in Carlos Tevez'in transferiyle yakından ilgilendiğini belirtti.

The Sun'daki başka bir haberde ise Premier Lig'de futbol yaşantısına devam edecek olan Tevez'in Liverpool'da oynamaya karar verdiğini ve Benitez'in takımında yer almasının garanti olduğunu iddia etti.

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