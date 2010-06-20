T24 LogoT24 Logo
Spor

Torres: Sakatlığı geride bıraktım, oynamaya hazırım

Honduras maçı öncesi konuşan Torres, artık iyi durumda olduğunu söyledi.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - UEFA kupasında Benfica ile Liverpool'un karşılaştığı maçta sakatlanan ve bıçak altına yatan İspanyol yıldız Fernando Torres, Honduras maçı öncesinde sakatlığının geride kaldığını ve artık oynamaya hazır olduğunu açıkladı.


Yeni atlattığı sakatlığı nedeniyle İspanya'nın 2010 Dünya Kupası'nda İsviçre ile yaptığı maçın 2. yarısında oyuna girebilen Fernando Torres, artık iyi durumda olduğunu söyledi.


Torres, basın toplantısında, takım arkadaşlarıyla aynı düzeyde antrenman yapabildiğini belirtti ve ''Sakatlığı geride bıraktım. Artık oynamaya hazırım'' dedi.


Honduras ile yarın oynanacak maçta, kendisi gibi takımdaki tüm oyuncuların ellerinden geleni yapacağını ifade eden Torres, sahaya ilk 11'de çıkmasının mükemmel olacağını, ancak aksi durumda da kenarda oturarak şans verilmesini bekleyeceğini belirtti.


UEFA Kupası'nda Benifca ile mücadele eden Liverpool'un İspanyol yıldızı Torres, mücadelede sakatlanmasının ardından bıçak altına yatmış, ameliyatı sonrası yıldız forevtin Dünya Kupası öncesi iyileşmesinin beklendiği açıklanmıştı. Ancak Liverpool kulübünün doktorları Torres'in Dünya Kupası'nın başını kaçırabileceğini bildirmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24