Torres: Sakatlığı geride bıraktım, oynamaya hazırım

T24 - UEFA kupasında Benfica ile Liverpool'un karşılaştığı maçta sakatlanan ve bıçak altına yatan İspanyol yıldız Fernando Torres, Honduras maçı öncesinde sakatlığının geride kaldığını ve artık oynamaya hazır olduğunu açıkladı.





Yeni atlattığı sakatlığı nedeniyle İspanya'nın 2010 Dünya Kupası'nda İsviçre ile yaptığı maçın 2. yarısında oyuna girebilen Fernando Torres, artık iyi durumda olduğunu söyledi.





Torres, basın toplantısında, takım arkadaşlarıyla aynı düzeyde antrenman yapabildiğini belirtti ve ''Sakatlığı geride bıraktım. Artık oynamaya hazırım'' dedi.





Honduras ile yarın oynanacak maçta, kendisi gibi takımdaki tüm oyuncuların ellerinden geleni yapacağını ifade eden Torres, sahaya ilk 11'de çıkmasının mükemmel olacağını, ancak aksi durumda da kenarda oturarak şans verilmesini bekleyeceğini belirtti.





UEFA Kupası'nda Benifca ile mücadele eden Liverpool'un İspanyol yıldızı Torres, mücadelede sakatlanmasının ardından bıçak altına yatmış, ameliyatı sonrası yıldız forevtin Dünya Kupası öncesi iyileşmesinin beklendiği açıklanmıştı. Ancak Liverpool kulübünün doktorları Torres'in Dünya Kupası'nın başını kaçırabileceğini bildirmişti.





