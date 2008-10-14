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Spor

“Torres rakibim değil arkadaşım”

14 Ekim 2008 03:00


Real Madrid’in file bekçisi İker Casillas yılın futbolcusu ödülü için İspanya’dan takım arkadaşı Fernando Torres ile rakip olarak gösterilmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu ifade etti.

İspanyol file bekçisi bu sene Avrupa’nın en iyi futbolcusu ödülünü almaya aday gösterildi. Bu ödül için yarışacağı adaylar arasında Casillas’ın İspanya milli takımından arkadaşı Torres de bulunuyor.

Basında iki futbolcu arasındaki bu rekabetin kişisel bir rekabete dönüştüğü yönünde çıkan haberlerden rahatsızlık duyduğunu belirten Casillas, Torres’in iyi bir arkadaşı olduğunu ifade etti.

Basında çıkan haberlerden sonra Torres ile görüştüğünü belirten Casillas “Fernando ile ödülle ilgili konuştum. Kendisi iyi bir arkadaşım ve bundan önemli bir şey olamaz. Kendi aramızda her şeyi açıklığa kavuşturduk. Kişisel bir çekişme olduğu yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır,” dedi.

Ödül hakkındaki görüşlerini de açıklayan Casillas şunları dile getirdi; “Herkes gibi bende böyle bir ödülü kazanmak isterim. Ama bu ödül benim için bir takıntı değil. Sahada iyi şeyler yaparsınız ödüller kendiliğinden gelir. Bu seneki ödüllerin benim için en güzel yanı bir çok İspanyol arkadaşımın aday gösterilmesidir. Bu sene çok çalıştık ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum.”

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