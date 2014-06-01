Torres Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın 'süperstar' tanımına, Teknik Direktör Roberto Mancini'nin de sistemine uyan İspanyol yıldız Fernando Torres için Galatasaray, Chelsea'nin kapısını çalacak. Oyuncunun şartları uygun, İngilizler'in ise yaklaşık 10 milyon Pound'luk bir bonservis istediği öğrenildi.

Geçen hafta verdiği röportajda, “1 ya da 2 süperstar alacağız” ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın yıldız seferberliği başladı.

Diego Costa geldi

Fanatik gazetesinin haberine göre, Chelsea, transfere hızlı girdi ve Atletico Madrid’in golcüsü Diego Costa’yı renklerine bağladı. Böylece takımın 1 numaralı forveti Brezilyalı oyuncu oldu. Ancak Mourinho’nun bir santrfor daha istediği ve Chelsea’nin patronu Abramoviç’e, “Torres’i düşünmüyorum, satabilirsiniz” mesajını ilettiği İngiliz basınında yazıldı. Hatta Mourinho sadece Torres’in değil, Türk futbol piyasasında adı geçen Demba Ba’nın da biletini kesti.

Başkanın tarifi...

Geçtiğimiz sezon da Torres, Cim Bom’un gündemine gelmiş, Başkan Aysal, “Yakışıklı, beyaz tenli, renkli gözlü, uzun boylu” diyerek adeta İspanyol yıldızı tarif etmişti. Drogba’nın gidişine, “Artık yaşlılara yer yok” sözüyle onay veren Mancini’nin İngiltere’de tanıyıp çok beğendiği 30 yaşındaki futbolcunun kendi şartları uygun ama Chelsea ile pazarlıkların uzun süreceği kesin. Çünkü Chelsea, bu yaz elden çıkaracağı yıldızın fiyatını 10 milyon Pound olarak belirledi. Torres ise Ada’da vergiler düştükten sonra yılda yaklaşık 4 milyon 200 bin Pound (15 milyon TL) kazanıyor.

50 milyon pound'luk yıldız

Fernando Torres, 2007 yılında Atletico Madrid’den Liverpool’a 30 milyon Pound’a transfer oldu. Ardından 2011 yılında Chelsea, İspanyol yıldıza 50 milyon Pound (Yaklaşık 175 milyon TL) ödeyerek, 2016’ya kadar kadrosuna kattı. Bu rakam, Britanya tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Teknik Direktör Jose Mourinho, Samuel Eto’o ve Demba Ba’nın yanı sıra Torres’ten bu sezon istediği verimi alamadı ve gözünü, Atletico Madrid’in golcüsü Diego Costa’ya dikti. Geride bıraktığımız sezonda 41 maçta rakip fileleri 11 kez sallayan ve kendisini tekrar kanıtlamak isteyen 30 yaşındaki oyuncu, İspanya’nın 2014 Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.