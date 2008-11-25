Torres de 'Ronaldocu'



Liverpool'un İspanyol golcüsü Fernando Torres, "yılın futbolcusu ödülü" için Cristiano Ronaldo'ya destek verdi. Sürpriz bir çıkış yapan Torres, "Ödülün başka bir futbolcuya verilmesi düşünülemez" diye konuştu.





FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Ocak ayında açıklanacak. Ödül için birbirinden önemli 23 yıldız mücadele ediyor.



Ödülün favorisi bir kanat oyuncusu olmasına karşın geçen sezon Manchester United forması altında 42 gol atan Cristiano Ronaldo. Ronaldo'nun en önemli rakipleri ise Lionel Messi ve Fernando Torres olarak gösteriliyor.



Torres işte böyle bir ortamda sürpriz bir çıkış yaparak, ödülün Ronaldo'ya verilmesi gerektiğini söyledi. Portekizli yıldız dışında birinin ödüle layık görülmesini düşünemediğini vurgulayan Torres, "Kimse ona rakip olamaz. Şu anda Ronaldo ile karşılaştırılabilecek bir futbolcu tanımıyorum" ifadelerini kullandı.



Ronaldo'nun geçen sezon 42 gol atmasının yanısıra, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde takımını zafere taşıdığını hatırlatan Torres, "Geçen sezon yaptıkları inanılmazdı. O tam bir makine" sözleriyle yılın en iyi futbolcusu seçilme umudu taşımadığını belirtti.

