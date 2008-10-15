Torres, Belçika'yı seviyor



İspanyollar'ın gol ümidi Fernando Torres, Belçika'daki güzel anılarına yenilerini eklemek istiyor.





Fernando Torres, İspanya Milli takımı formasını giymeye 2003 yılında başlamıştı. 8 Ekim 2005'e kadar takımda varlığıyla yokluğu pek belli olmayan 24 yaşındaki golcü, o tarihte oynanan ve İspanya'nın deplasmanda Belçika'yı 2-0 yendiği maçta gollerin tamamını atarak gelecek günlerin sinyalini vermişti.



Kendisi için hep farklı bir yeri bulunan Belçika deplasmanlarından bir yenisine daha çıkacak olan El Nino, yine rakip seyircileri üzerek takımına puanlar getirecek golleri sıralamak istiyor.



İspanya Milli Takımı'nın Belçika'da yaptığı antrenman sonrasında basın mensuplarına konuşan Liverpoollu golcü şunları söyledi; "Bu ülkede çok güzel anılarım var. Bundan önce yine burada oynanan maç benim için ve takımım için çok önemliydi. Yine aynı derecede öneme sahip bir maça çıkıyoruz. Amacımız galip gelerek 2010 Dünya Kupası için yolumuza kazasız devam etmek."



"Rakip güçlü, ama kendimize güveniyoruz"



Konuşmasının devamında rakipleri hakkında da bir iki söz söyleyen Torres, "Onların ne derece iyi bir takım olduklarını Olimpiyat Oyunları'nda gördük. Özellikle evlerinde oynadıkları maçlarda sahip oldukları motivasyonla daha da tehlikeli bir ekip haline geliyorlar. Rakibimizin gücünün farkındayız, ancak biz de kendimize güveniyoruz. Avrupa Şampiyonu olmamız, kendimizi rakiplerimizden yukarda görmemizi sağlamamalı. Tabi kendimizi küçümsememeliyiz," dedi.

