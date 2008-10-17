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Spor

Torres 3 maç sonra

İngiltere ekibi Liverpool'dan yapılan resmi açıklamada, Fernando Torres'in 10-15 gün oynayamayacağı ifade edildi.

17 Ekim 2008 03:00


İngiltere ekibi Liverpool'dan yapılan resmi açıklamada, Fernando Torres'in 10-15 gün oynayamayacağı ifade edildi.

İspanyol oyuncu, Çarşamba günü Dünya Kupası grup eleme maçında Belçika ile yapılan karşılaşmada henüz 12 dakika geride kalırken, oyun dışında kalmıştı.

Torres, Cumartesi günü Premier Lig'de Wigan'a karşı forma giymesi daha önce de beklenmezken, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e ve Pazar günü de Chelsea FC'ye de karşı forma giyemeyecek.

Hollandalı oyuncu Ryan Babel'in Wigan karşısında oynaması henüz kesinleşmezken, menajer Rafael Benitez, "Torres'in sakatlanması üzüntü verici. Genç oyuncu 3 önemli karşılaşmada da takımını yalnız bırakmış olacak" dedi.

Uluslarası maçlarda yaşanan sakatlıkları değerlendiren Benitez şu şekilde konuştu:

"Birçok karşılaşma yapılıyor ve bu da oyuncuların omzuna oldukça fazla yük bindiriyor. Yapılan fikstür de oldukça gereksiz, güçlü ülkeler kendi aralarında, güçsüzler de kendi aralarında oynayarak takımlar belirlenebilir"

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