'Torpil'i ayetle savunan AKP'li Metiner'e tepki gösteren müftüye soruşturma baskısı

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in "torpille devlete akraba atanmasını" ayet referansıyla savunmasına tepki gösteren Kırklareli Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık hakkında soruşturma açılması için il müftüsüne baskı yapıldığı ortaya çıktı.

Müftü Yardımcısı Bıyık, Facebook sayfasından paylaştığı mesajında, “Kur’an’a, Peygamberimiz’e hakaret edenlere hiçbir yaptırım yok iken Kur’an’ı ve Efendimiz’i savunan şahsa soruşturma açılması için baskı yapan zihniyet...” ifadelerini kullandı.

Kendisini ‘Ne partici ne cemaatçi ne tarikatçı, Kur’an’a ve Peygamberimiz’e gönülden bağlı sıradan bir mümin müftü’ olarak tanımlayan Bıyık, AKP Milletvekili Mehmet Metiner’in ayetin yarısıyla torpili meşrulaştırma çabasını kınamış ve “Müslüman halkın kitabını şahsi çıkarına alet etmeye kimsenin hakkı yok. Kendi çarpık düşüncesine ayeti alet etmek insanı küfre götürür” uyarısında bulunmuştu.

Haberin basında çıkması üzerine Metiner’in Kırklareli Müftüsü’nü arayarak Müftü Yardımcısı hakkında soruşturma açması için baskı yaptığı ortaya çıktı. Facebook sayfasından konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Adnan Zeki Bıyık, “Kur’an-ı Kerim’e terbiyesizlik yapan Mehmet Metiner adlı milletvekili sabah Kırklareli Müftüsü’nü arayarak, bana soruşturma açması için baskı yapmış. Şahsın ne denli inançlı olduğu bu davranışından tebarüz etmiştir. Zaten ‘Hüseyin yanında değil Yezid’in safındayız’ diyen şahıstan da değişik bir hareket beklemiyordum” dedi. Bıyık, “Kur’an-ı Kerim’i çarpıtmayın, Hz. Peygamber’e saygılı konuşun, dediğim için bana soruşturma açılıyorsa bu ülkede İslamiyet bitmiş demektir arkadaşlar. Yazıklar olsun.” siteminde bulundu.