Torpil skandalının yaşandığı gümrük memurluğu sınavında, sonuçlar 1,5 aydır açıklanmıyor!

Gümrük muhafaza ve muayene memurluğu sınavında en az üç kişinin mülakata girenler listesinde olmayıp mülakatı kazananlar arasında yer aldığının anlaşılmasından sonra bütün gözler, gümrük müşavirliği sınavına çevrildi. Geçen 24 Nisan’da açıklanacağı ilan edilen sınav sonuçlar, aradan bir buçuk ay geçtiği halde kamuoyuna duyurulmadı. Duyumlara göre, 239 kişinin katıldığı sınav sonucunda 92-103 arasında kişi müşavirliğe hak kazandı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Gümrük müşavirliği ön eleme sınavı, 28 Aralık 2014’te Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından Ankara’da yapıldı. Ön eleme sınavını kazanan adaylar, 31 Mart 2015’te mesleki yeterlilik sınavına alındı. Ancak sınava yapılan itirazlar üzerine iki soru iptal edildi. Sınav sonuçları 14 Nisan’da okunarak, imza altına alındı. Sonuçların en geç 24 Nisan’da açıklanacağı duyurulmasına rağmen bugüne kadar bir açıklama yapılmadı. Sınav komisyonuna dernekler adına katılan Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Aslıhan Çelebi, 15 Mayıs’ta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda, “Derneklerimiz sınava girip sonucunu bekleyen adaylar tarafından sürekli aranmakta ve mağdur olduklarını belirtmektedir. Belirsizliğin giderilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi maksadıyla sınav sonuçlarının açıklanmasını, sonuçların açıklanmasının gecikmesi halinde açıklama gününün bildirilmesini” istedi. Ancak bu yazıya da bir yanıt verilmedi. Bu sınava 239 kişinin katıldığı ve bunlardan 93-103 arasında kişinin memuriyete hak kazandığı ifade ediliyor.

Liste skandalı

Radikal’de dün yayınlanan haberde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bu yıl bin kişinin kazandığı muhafaza ve muayene memurlukları için düzenlenen mülakata da şaibe düştüğü haberleştirilmişti. Üç bin kişilik sözlü mülakat listesinde adı bulunmayan üç kişinin kazanan kişiler listesinde adının yer aldığı ortaya çıkmıştı. 3 Haziran’da açıklanacağı belirtilen sonuçlar seçimden sonra, 8 Haziran’da, Devlet Personel Daire Başkanlığı’nın sitesinde duyurulmuştu. İki listeyi karşılaştıran adaylar, mülakat listesinde olmayan en az üç ismin kazanan listesinde yer aldığını fark etmişti. Muhafaza memurluğunu 43. sırada kazanan A.T. ve 259. sırada kazanan M.Ç. ile muayene memurluğunu 77. sırada kazanan İ.U.’nun ilk listede bulunmadığı anlaşılmıştı. Bu skandal, www.iibfliler.net adlı sitede tartışmaya açılmıştı. Adı şaibeye karışan A.T., sitede “ÖSYM’nin kendi sisteminde yaptığı hatadan dolayı 2014/2 atama puanı kullandığım görünüyor. Bu sebeple listeye alınmadım. Ben de hatayı düzelttirdim. Ama sonradan olduğu için liste güncellenmemiş” diye açıklama yapmıştı. Bunun üzerine, sınavı kazanamayanlardan K.D., avukatı Gözde Mutlucan aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurmuştu. Başvuru dilekçesinde, “Her adayın kaç puan aldığını gösterir listelerin, sözlü sınava ilişkin tutulan rapor ve tutanakların varsa görüntü kayıtlarının bir örneğinin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince verilmesi” istenmişti.