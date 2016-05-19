Okul müdürlüğü mülakatında 'torpil' listesini Whatsapp ortaya çıkardı

Muğla Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Mayıs’ta başlayıp 30 Mayıs’a kadar sürecek okul müdürlüğü mülakatları öncesinde 'torpil' iddialarıyla gündeme geldi.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre; Muğla Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Mayıs’ta yapılacak olan okul müdürlüğü mülakatları öncesinde hangi müdüre kaç puan verileceğini gösteren bir liste hazırladı. Olay, görevli Şube Müdürü Esma Çelik'in oluşturulan listeyi Whatsapp mesaj uygulaması üzerinden yanlışlıkla okul müdürleri grubuna göndermesiyle ortaya çıktı.

Okul müdürleri, kendilerine gelen mesajda yer alan listede isimleriyle ve daha girmedikleri sınavdan aldıkları puanla karşılaştı.

Öğretmenlerin isimlerinin, branşlarının detaylı olarak aktarıldığı listede; müdürlük mülakatında kaç puan alacakları ve görev yerlerinin neresi olacağına dair bilgiler bulunuyor.

"Mülakatlar Türkiye’nin her yerinde bu şekilde yapılıyor"

Türk Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk yaptığı açıklamada; konu ile ilgili şube müdürü Çelik hakkında “görevi kötüye kullandığı” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da (MEB) idari soruşturma açılmasını isteyeceklerini belirtti.

Koncuk açıklamasında;

“İnsanlar günlerce, haftalarca bu sınavlara hazırlanıyorlar. Günahtır, ayıptır. Bu mülakatlar maalesef Türkiye’nin her yerinde bu şekilde yapılıyor. Sınavdan önce puanları belirleniyor ve sonuçlar ona göre açıklanıyor. Ve burada baktığımız zaman bir sendikanın üyeleri açıkça korunuyor, kollanıyor. Diğer sendikaların üyesi olan öğretmenlere ise şans tanınmıyor. Bu çeteler vasıtasıyla binlerce müdür geçtiğimiz dönemde görevden alındı. MEB de ne yazık ki bütün olan biteni seyrediyor. Biz hukuken bu olayların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bu ahlaksızlıkları yapanlara fırsat vermeyeceğiz.” sözlerine yer verdi.