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Torosların tepesinden 4 mevsim

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde özellikle KKTC'ye su gönderilen Alaköprü Barajı'nın 800 metre yukarısında bir günde 4 mevsim yaşanırken, renkli görüntüler de ortaya çıkıyor

13 Kasım 2017 13:28

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur ilçesinde özellikle KKTC\'ye su gönderilen Alaköprü Barajı\'nın 800 metre yukarısında bir günde 4 mevsim yaşanırken, renkli görüntüler de ortaya çıkıyor.
Anamur\'un batısından gelen yağmur yüklü bulutlar bir taraftan sağanak halde yağış bırakırken, diğer yandan arkasından gelen güneş parlak bir görüntü ortaya çıkarıyor. Yağmur yükünü hafifleten bulutlar bir anda yükselerek Torosların eteklerinde yeşil ile eşsiz bir sis bulutu oluştururken ilçenin ılık tropikal iklimi ile Torosların zirvesindeki karasal iklimin geçiş anında ise renkli görüntüler ortaya çıkıyor.
Kıbrıs\'ın Beşparmak Dağları ile Anamur arasındaki Akdeniz havzası üzerindeki bulut kümesi ise bölgenin mevsim cümbüşüne ayrı bir renk katıyor. Akdeniz\'in bir günde yaşattığı renk cümbüşüne bir de gökkuşağı şemsiyesi eklenince ortaya bu doyumsuz manzara çıkıyor.

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