Toroslar’da doğal ‘kar kuyusu’

Hüseyin DUMRU/BOZKIR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Bozkır İlçesi’nde Toros Dağları eteklerindeki kışın karların biriktiği mağarayı, yöre halkı \'kar kuyusu\' olarak kullanıyor. Mağaraya yaklaşık 20 metre inip girdikten sonra ulaşılan kar birikintileri yazın yöre halkı tarafından çıkarılıp kullanılıyor.

Konya\'nın güneyinde bulunan Bozkır İlçesi\'nde Merdiven Yayla Mevkii\'nde Toros Dağları eteklerinde yaklaşık 1900 rakımlı dağda içi kar dolu mağara bulunuyor. Yöre halkı tarafından \'kar kuyusu\' olarak adlandırılan mağaradaki biriken karlar, buzdolabı gibi soğutucuların bulunmadığı dönemlerde oradan çıkartılıp kullanılıyordu. Günümüzde ise yine yöre halkı tarafından kullanılmaya devam ediyor. Bu kez ise yaklaşık 20 metre derinliği inildikten sonra çuvallara doldurulup tırmanılarak çıkartılan kar birikintileri pekmez veya başka tatlandırıcı maddeler katılıp \'kar şurubu\' olarak satılıyor. Bölgenin Antalya il sınırında olması nedeniyle bu kuyudan çıkartılan karların büyük kısmı kamyonlara yüklenip sahil kenarlarında yeni \'Kar şurubu\' ya da farklı isimlerle satılıyor.

Kar kuyusundaki biriken karla, ekmek parasını kazanmaya çalışan Bozkır İlçesi\'nde oturan Hayrettin Kara, kuyuya inip çıkmak zor olsa da, ekmek parası için bunu yaptığını söyledi.

İsteyen herkesin kar kuyusundaki biriken karı alabildiğini ifade eden Hayrettin Kara, \'\'Doğal bir yapı olan kar kuyusunda her yıl kar bulunuyor. Mağaranın tabanını bugüne kadar gören olmadı. O nedenle burada kaç metre kar tabakası var bilinmiyor. Buraya inip çıkmak zor. Özellikle karları çuvala doldurup tırmanarak çıkarken zorlanıyoruz. Ama ekmek paramız için bunu yapıyoruz. Buradan çıkarttığım kara pekmez katıp \'Kar şurubu\' adı altında ilçe merkezinde, düğün ve şenliklerde bardağını 1 ila 2 liradan satıyorum\'\' dedi.



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