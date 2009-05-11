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Ekonomi

Toros Tarım'da toplu sözleşme

11 Mayıs 2009 15:06

Toros Tarımda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı bildirildi.

Tekfen Holding'ten Borsaya gönderilen açıklamada, grup şirketlerinden Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Ceyhan/Adana ve Mersin tesislerinde 7 Nisan 2009 günü grev uygulamasına başlanıldığı belirtilerek, Toros Tarımın üyesi olduğu Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası ile Petrol-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2009-31 Aralık 2010 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 8 Mayıs 2009 akşamı anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ceyhan/Adana ve Mersin tesislerindeki grevin, bugün itibariyle sona erdiği ve işçilerin işbaşı yaptığı ifade edildi.

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