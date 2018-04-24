Toronto'da kamyonet yayaların arasında daldı: 10 ölü, 15 yaralı

Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi.Toronto Emniyet Müdürü Mark Saunders, saldırganın 25 yaşındaki Alek Minassian olduğunu açıkladı. Yayalara çarptıktan sonra olay yerinden kaçan saldırganın polise "Öldür beni" diye yalvardığı öğrenildi.

Kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch bulvarının kesiştiği alanda yayaların arasına bir aracın daldığı, en az 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Minassian'ın amacının ne olduğunu bilmediklerini belirten Saunders, "Görgü tanıklarının ifadelerine bakıldığında, çok net bir şekilde kesinlikle planlı hareket ettiği açık" dedi. CBC Televizyonu hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, "Minassian'ın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını" duyurdu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale de ilk belirlemelere göre olayın "ulusal güvenlik bağlantısı" olmadığını söyledi. Goodale daha önce "çok ciddi" olarak nitelendirdiği olayla ilgili olarak herhangi bir spekülasyon yapmayacağını söylemiş, acil servis personeline Twitter üzerinden teşekkür ederken ise olayı "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirmişti.

Polis yetkilileri, şoförun Yonge Caddesi ile Finch Bulvarı'nın kesiştiği nokta yakınlarında aracı kasıtlı olarak yayaların üzerine sürmüş göründüğünü kaydetti.

Yerel medyaya konuşan bir görgü tanığı da, sürücünün insanlara çarpmak amacıyla hızlı araç kullandığını söyledi. Çevredeki bir kişi tarafından çekilen videoda, sürücü yaklaşan polislere birşeyler atarken görüldü. Polisler ise ona yere yatması çağrısı yaptı.

Birçok kişinin olaya tanıklık ettiğini açıklayan Kanada polisi, görgü tanıklarının bilgilerini emniyetle paylaşmalarını istiyor.

Kanada'da ise yine geçen yıl Ekim ayında, ülkenin batısındaki Edmonton kentinde bir polisi bıçaklayan saldırgan daha sonra aracını yayaların üzerine sürmüş ve 4 kişiyi yaralamıştı.

'Soruşturma uzun sürecek'

Toronto Emniyet Müdür Yardımcısı Peter Yeun ise soruşturmanın uzun süreceğini vurguladı.

Kanada Başbakanı'ndan açıklama

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı ilk açıklamada “Toronto’daki durumu henüz öğrendik. Kalplerimiz olaydan etkilenenlerle birlikte. Belli ki ilerleyen saatlerde daha çok bilgi paylaşabileceğiz” ifadesini kullandı.

Toronto Belediye Başkanı John Tory ise "çok trajik" olarak nitelendirdiği olaya tanıklık edenlerin soruşturmada polise yardımcı olmalarını istedi.

G7 Dışişleri Bakanları Toronto'da

Yerel saatle 13:30'da meydana gelen olay sırasında, Toronto'nun merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzakta sanayileşmiş ülkeler (Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) grubu G7'nin dışişleri bakanları ikili görüşmeler yapıyorlardı. ABD ve Avrupa'da son dönemde kamyonetlerle birçok saldırı düzenlenmişti.

CNN’e konuşan ve adının Ali olduğunu belirten bir kişi, kamyonetin insanları hedef aldığını söyledi. Ali, “O kişi bunu kasıtlı olarak yapıyordu, hersi öldürüyor. Devam etti, devam etti ve devam etti. İnsalar birbiri ardına hedef oluyordu” dedi.

Bu saldırılardan sonuncusunda geçen yıl Ekim ayında bir kamyonetin sürücüsü aracın bisiklet yolundakilere sürmüş, 8 kişi ölmüştü.