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Spor

Toronto Raptors play-off'ları garantiledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 94-86 yenen Toronto Raptors, play-off'lara yükselmeyi garantiledi

26 Mart 2017 14:25

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 94-86 yenen Toronto Raptors, play-off'lara yükselmeyi garantiledi. 

NBA'e 5 maçla devam edildi. Dallas Mavericks deplasmanından 94-86 galip ayrılan Toronto Raptors, normal sezonun bitimine 9 maç kala play-off listesine adını yazdırdı. 

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 86-94

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 108-95

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 115-127

San Antonio Spurs-New York Knicks: 106-98

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 112-100

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