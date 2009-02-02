Toronto, Orlando'yu zorlamadı



NBA'de Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, deplasmanda Toronto'yu 113-90 mağlup ederken milli basketbolcumuz maçı 11 sayı ile tamamladı.



NBA'de Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, Toronto'yu deplasmanda rahat geçerken milli basketbolcumuz maçı 11 sayı ile tamamladı. Doğu'nun en güçlü zirve adaylarından Cleveland'ı ise Detroit de durduramadı.



Geceyi Toronto deplasmanında geçiren Orlando, Raptors'un yıldızı Chris Bosh'u 11 sayıda tutunca rahat bir galibiyet elde etti. Sahadan 113-90 galip ayrılan Magic'te 6 oyuncu çift haneli skor üretti. Dwight Howard 29 sayı-14 ribaund, oyuna kenardan dahil olan Mikael Pietrus da 22 sayı-5 ribaundla oynadılar. Sahaya ilk beşte çıkan ve 35 dakika sahada kalan Hidayet Türkoğlu ise 11'de 3 iç saha isabet oranıyla 11 sayıda kaldı.



Bu yıl gözünü finale diken Cleveland, doğu'nun bir diğer iddialı takımı Detroit'i de geçmeyi bildi. Cavaliers, Lebron James'in 33 sayı-8 asist-4 ribaundla oynadığı karşılaşmada Pistons'ı deplasmanda 90-80 ile geçti. Son çeyreğe 66-58 geride girmesin karşın, bu bölümde rakibine kurduğu 32-14'lük üstünlükle sonuca ulaşan Cleveland'da, mo williams 22, Zidrunas İlgauskas da 13 sayılık katkı yaptılar. 8 yıl sonra ilk defa üstüste 4 iç saha maçından yenilgiyle ayrılan Detroit'te ise Allen İverson 22 sayı ile oynadı.



