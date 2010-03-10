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Spor

Toronto Kobe'yi durduramadı

Los Angeles Lakers'a konuk olan Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptors, Kobe Bryant'ın son saniye basketiyle Staples Center'dan 109-107'lik mağlubiyetle ayrıldı.

10 Mart 2010 02:00

T24 - Los Angeles Lakers'a konuk olan Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptors, Kobe Bryant'ın son saniye basketiyle Staples Center'dan 109-107'lik mağlubiyetle ayrıldı.
    

Bitime 19 saniye kala, Raptors'ın yıldızı Chris Bosh'un 3 sayılık atışıyla eşitliği sağlayan Kanada ekibi, son saniye hücumlarını iyi kullanan Kobe Bryant'ı durduramayınca, Batı Konferansı'nda yapacağı deplasman turuna yenik başladı.

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, karşılaşmada 6 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist ile kötü bir performans sergilerken, ilk yarıda erken faul sorunu yaşayınca gecede daha az süre almak zorunda kaldı.

Ev sahibi ekipte Kobe Bryant 32, Andrew Bynum 22, Pau Gasol 17, Lamar Odom da 10 sayıyla mücadele etti. Raptors'da ise Chris Bosh 22, Andrea Bargnani 21, Jarett Jack 18, Jose Calderon 10 sayıyla oynadı.

Lakers, bu galibiyetle Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. Toronto Raptors ise Doğu Konferansı'nda 32 galibiyet ve 30 mağlubiyet ile 6. sırada yer alıyor.


Hidayet: Çok çalışmamız gerek

Soyunma odasında soruları yanıtlayan Türkoğlu, "Maalesef bu yıl normal sezonda istediğim performansı sergileyemedim. Bunda çeşitli etkenler rol oynadı ama play-off'lara kalarak orada daha başarılı olacağız" dedi.

Lakers'ı bu sezon daha önce yenmelerine rağmen, bu kez başaramadıklarını ifade eden Hido, önlerinde daha 1 aylık bir süre olduğunu kaydetti. Doğu Konferansı'nda beşincilik için 5 takımın mücadele verdiğini vurgulayan Türkoğlu, kalan maçlara tüm ağırlıklarını koyarak play-off'lara üst sıralarda katılmak istediklerini ifade etti.

Sakatlığının performansını etkilediğini belirten Türkoğlu, "Son maçta oynamamıştım. Lakers'a karşı sakatlığıma rağmen sahada yer aldım, ancak başaramadık. Bahane üretmeyi sevmiyorum. O yüzden daha çok çalışmamız gerek ve ligi play-off'lar için en iyi noktada bitirmek tek hedefimiz" diye konuştu.

 

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