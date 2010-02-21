T24 LogoT24 Logo
Spor

Toronto Hido ile güzel

NBA'de milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptor, sahasında Washington Wizard'ı mağlup etmeyi başardı.

21 Şubat 2010 02:00

T24 - NBA'de milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptor, sahasında Washington Wizard'ı son dakikaları çok çekişmeli geçen maçın sonuda mağlup etmeyi başardı.

NBA'de sahaba karşı 7 maç oynandı.

Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto, evinde Washington Wizards'ı ağırladı. Son dakikaları büyük çekişme içinde geçen maçta ev sahibi takım rakibini 109-104 mağlup etmeyi başardı. Hidayet Türkoğlu'nun 16 sayı – 6 ribaund – 5 asistle oynadığı maçta Toronto'da Jarret Jack 23 sayı – 4 ribaund – 8 asist, A.Wright 19 sayı – 4 ribaund – 2 asist, A.Bargnani 18 sayı – 6 ribaundla oynadı.

Konuk ekip Washington'da ise A.Blatche 24 sayı – 6 ribaund – 3 asist, J.Howard 17 sayı – 7 ribaund – 4 asist ve R.Foye 14 sayı – 6 asistle maçı tamamladı.

Bir başka temsilcimiz Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks da sahasında Charlotte Bobcats'i 93-88 mağlup etti. Ersan 8 dakikada sahada kalmasına rağmen maçta sayı atamazken, sadece 2 ribaundla maçı bitirdi. Milwaukee'de B.Jennings 19 sayı – 7 ribaund – 5 asist, J.Salmons 19 sayı – 5 ribaund – 7 asist, A.Bogut 18 sayı – 13 ribaund – 4 asistle oynadı.

Charlotte Bobcats'te ise S.Jackson attığı 35 sayı ile mağlubiyeti önleyemezken, T.Thomas 12 sayı -11 ribaund - 2 asist, G.Wallace 11 sayı – 8 ribaund – 3 asist ve B.Diaw 11 sayı – 7 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24