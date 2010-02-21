Toronto Hido ile güzel

T24 - NBA'de milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptor, sahasında Washington Wizard'ı son dakikaları çok çekişmeli geçen maçın sonuda mağlup etmeyi başardı.



NBA'de sahaba karşı 7 maç oynandı.



Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto, evinde Washington Wizards'ı ağırladı. Son dakikaları büyük çekişme içinde geçen maçta ev sahibi takım rakibini 109-104 mağlup etmeyi başardı. Hidayet Türkoğlu'nun 16 sayı – 6 ribaund – 5 asistle oynadığı maçta Toronto'da Jarret Jack 23 sayı – 4 ribaund – 8 asist, A.Wright 19 sayı – 4 ribaund – 2 asist, A.Bargnani 18 sayı – 6 ribaundla oynadı.



Konuk ekip Washington'da ise A.Blatche 24 sayı – 6 ribaund – 3 asist, J.Howard 17 sayı – 7 ribaund – 4 asist ve R.Foye 14 sayı – 6 asistle maçı tamamladı.



Bir başka temsilcimiz Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks da sahasında Charlotte Bobcats'i 93-88 mağlup etti. Ersan 8 dakikada sahada kalmasına rağmen maçta sayı atamazken, sadece 2 ribaundla maçı bitirdi. Milwaukee'de B.Jennings 19 sayı – 7 ribaund – 5 asist, J.Salmons 19 sayı – 5 ribaund – 7 asist, A.Bogut 18 sayı – 13 ribaund – 4 asistle oynadı.



Charlotte Bobcats'te ise S.Jackson attığı 35 sayı ile mağlubiyeti önleyemezken, T.Thomas 12 sayı -11 ribaund - 2 asist, G.Wallace 11 sayı – 8 ribaund – 3 asist ve B.Diaw 11 sayı – 7 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.







