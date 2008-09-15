Toroğlu'na sert yanıt

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Beşiktaş maçında forma giyemeyen İbrahima Yattara ile ilgili medyada yer alan iddiaların kulüp tarafından hayretle karşılandığını bildirdi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İbrahima Yattara'nın ligin ikinci haftasında Ankaragücü ile yapılan maçta bileğinden sakatlandığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Beşiktaş maçı öncesi Yattara'ya son durumunun sorulduğu kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi:



"Yattara, ağrılarının devam ettiği, kendini iyi hissetmediği cevabını vermiştir. Bu nedenle oyuncumuza Beşiktaş maçı kadrosunda yer verilmemiştir. Tedavi süreci ise devam etmektedir. Gerçekler bu yöndeyken Yattara ile ilgili olarak medyada yer alan mesnetsiz iddialar kulübümüz tarafından hayretle karşılanmıştır. Öncelikle İbrahim Yattara da dahil olmak üzere hiçbir oyuncumuzla aramızda ekonomik açıdan bir problem bulunmamaktadır. Tüm oyuncularımızın

alacakları, varılan anlaşmalar gereği hazırlanan plan dahilinde ödenmektedir."



Açıklamada, bunun haricinde yapılan değerlendirmelerin tamamen gerçek dışı olduğu da belirtilerek, "Takımımızın bugünkü görüntüsünden çekinen birileri geçmişte olduğu gibi yine paniğe kapılıp dayanaksız ve kaos yaratmaya yönelik haberlerle takımımızın sahip olduğu bütünlük sürecini olumsuz etkileme çabası içerisine girmiş olabilirler. Ancak bizim camiamızdan ve taraftarlarımızdan beklentimiz bu tür girişimlere itibar etmemeleri, yapanların karşısında da tek vücut olarak durmalarıdır. Bunu başarabildiğimiz oranda zirve mücadelesi

içerisindeki yerimiz daha da sağlamlaşmış olacaktır" denildi.

