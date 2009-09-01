Toroğlu: Türk futbolunun sahibi yok

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Hürriyet'teki köşesinde dün akşam oynanan Ankaraspor- Galatasaray maçını yorumladı.



Türk futbolundaki yıllardır süregelen orta oyunlarından birinin neticesidir, dün akşamki maç. Cümle biraz uzun oldu ama ben size kestirmeden şunu söyleyebilirim; Türk futbolunun hala sahibi yok. Sebebi; herkes bir önceki federasyonları suçluyor ama eylem yapmaya ve eyleme başlamaya niyetli kimse yok. Diyeceksiniz ki, “Bu söylediklerinin dün akşamki maçla ne alakası var?” Ben de diyorum ki, köküne kadar alakası var.



Ankaraspor diye, belediyenin bir takımı oynuyor. Oynuyor da futbolcuların kendileri sahada, ruhları öbür tarafta. Çünkü hiçbir oyuncunun ve takımın teknik adamının kulüple alakası kalmamış. Oynadıkları kulüp dün başka birisiyle evlilik yapmış. O zaman Ankaraspor’un oynadığı ne? Biraz ağır olacak ama; futbol zinası. Kızabilirler... Olabilir ama şunu söyleyeyim; bu işe Futbol Federasyonu kesin bir çözüm bulmaz ise eğer, bu Ankaraspor’un bundan sonra oynayacağı bütün maçlar şaibelidir. Yani Futbol Federasyonu ya Ankaraspor’un defterini dürecek ya da bu orta oyununa göz yumacak.



Göç devam edecek



G.Saraylı futbolcular bile şaşırdılar, karşılarında oynayan takımın ne olduğu konusunda. Çünkü Ankaraspor’un böyle bir formasının olduğunu ben bile bilmiyordum. Takım değişti başka kocaya kaçtı, aynı gün forma da değişti! Bırakın Ankarasporlu futbolcuları, bence G.Saraylı futbolcular da bu durumdan çok etkilendi. Tahmin ediyorum, Ankaraspor’dan A.Gücü’ne göç bugün de devam edecek. Bu yıl Afrika’ya gitmiştim, Kenya’ya Tanzanya’ya; oralarda büyük göçe şahit oldum. Milyonlarca hayvan Tanzanya’dan Kenya’ya geçiyordu. Ankara’daki göç de onun gibi bir şey.

Futbolun olmadığı gecede isterseniz biraz da teknikten bahsedelim. Olmayan teknikten. Galatasaray bu sezon seyrettiğim en kötü futbolunu oynadı. Ve böyle bir Galatasaray olabileceğini ben düşünmemiştim. Hatta herkes diyordu ki, Galatasaray Ankaraspor’u yener, sonra da Beşiktaş’ı Ali Sami Yen’de yener, farkı 9’a çıkarır. Ama, bu Galatasaray’ı gördükten sonra o maç için erken konuşulduğu fikrindeyim. Dün geceki maç Türk futbolu adına bir utanç maçıdır. İnşallah Futbol Federasyonu gereğini yapar da taşlar yerine oturur, az da olsa. Veya gücü yeterse... Hakemi yazmak istemiyorum, çünkü sahada iki takım olmadığı için, hakem var mıydı yok muydu, farkına bile varamadım.

