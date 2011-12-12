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Spor

Toroğlu: Küme düşme olmayacak

Erman Toroğlu, TFF'nin şike iddiaları nedeniyle zan altında bulunan 2010-11 sezonunun oynanmamış sayılacağını...

12 Aralık 2011 02:00

T24 - Erman Toroğlu, TFF'nin şike iddiaları nedeniyle zan altında bulunan 2010-11 sezonunun oynanmamış sayılacağını ve küme düşmenin olmayacağını iddia etti.

Kanaltürk'te yayınlanan Telegol programında yorumcu Erman Toroğlu yeni bir iddia ortaya attı.

"Çok sağlam bir kaynaktan" bilgi aldığını söyleyen Toroğlu "Federasyon geçtiğimiz arızalı sezonu oynanmamış sayacak. Paraların dağılımı değişmeyecek. Ancak o sezonun bir şampiyonu olmayacak. Talimatnameden de yöneticileri şike suçunu işleyen takımların küme düşmesiyle ilgili kısım çıkarılacak" diye konuştu.

Bu iddiaya göre iddianamede adı geçen takımların küme düşme ihtimali olmayacak ayrıca geçtiğimiz sezonla ilgili şampiyonluk tartışması da bitecek. Küme düşen takımlar içinse bir uygulama gerçekleşmeyecek.


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