Toroğlu: Hakeme bir tecavüz etmedikleri kaldı

İşte o anlardan objektiflere takılanlar ve Maraton'dan çarpıcı yorumlar

Fenerbahçeli futbolcuların ilk yarıda hakem Deniz Çoban’a yaptığı itirazları, Erman Toroğlu Maraton’da şöyle yorumladı.“Lugano ‘Bana dokunamazsın. Sen kimsin? Çek elini’ diyor hakeme. Bunu derken benim hakemim zavallı.. Bir tek tecavüze uğramadığı kalıyor. Bir hakem bir oyuncuya dokunamaz. Ama futbolcu da ona dokunamaz. Lugano formasını koruyor, ancak Çoban federasyon formasını koruyamıyor.6 sarı Fener’e, 2 sarı da Bursa’ya. 8 tane sarı verirken 2 kırmızıya dönememişsen, sen hakem değilsin. Ya sarıların yanlış ya da yüreğin yetmiyor. Hakem Lugano’nun Yenal’la girdiği pozisyonu da yanlış yorumladı. İkisi de topa geliyorlar. Lugano ayağını yerden kaldırmıyor. İkisinin de dizi birbirine geliyor. Ben kart kullanmam bu pozisyona. İkili mücadele bu. Tek doğrusu kararı kendisine tepki gösteren Güiza’ya ve yine kendisini iten Alex’e gösterdiği kart.”

-"Twente maçında yapsanıza bunları!"-

ŞANSAL BÜYÜKA: Sonrası da var hocam...

ERMAN TOROĞLU: Sonra da alkışlıyor seni, atarmıyorsun... Göstersene kırmızıyı! Hani nerede? Bir başka maçta atarsan bu yüzden bir oyuncuyu ben sana sormaz mıyım Çoban?

ŞANSAL BÜYÜKA: Güiza ve Alex’in sarı kartları var hocam...

ERMAN TOROĞLU: Güiza saha içinde mükemmel oynuyor, hiç top ezmiyor, bütün pasları mükemmel de hakemin hatasını eleştiriyor... Alex geliyor, omuz atıyor hakeme! Fenerbahçeli futbolculara sesleniyorum... Twente maçında yapsanıza bu maç yaptıklarınızı! Hadi bir omuz atın bakalım ne oluyor orada!

ŞANSAL BÜYÜKA: Avrupalı bu konularda titiz...

ERMAN TOROĞLU: O forma var ya o forma! Alex ve Lugano nasıl veriyor o formanın hakkını, sen vermiyorsun! Ben böyle kendini çomaklattıran bir hakem görmemiştim!.. Topuz, hakemi kucaklıyor, ayırıyor... Hakem bu kadar aciz mi ya?

ŞANSAL BÜYÜKA: Hakemi değil, kendi arkadaşlarını da korumaya çalışıyor aslında...

ERMAN TOROĞLU: Vay anam var! Ölmüş hakem...

ŞANSAL BÜYÜKA: Güiza’nın da maç içinde yaptığı tek olumlu hareket herhalde hocam... Alex’in golü geliyor...

ERMAN TOROĞLU: Onu da mecburen yaptı... Alex’in varsa çilingir gibi açıyor... Tam bu pozisyondan hemen sonra “kale kilit” reklamı geldi... Nasıl uydu biliyor musun? Tam uydu!

ŞANSAL BÜYÜKA: Alex’i reklamda oynatsınlar hocam...

ERMAN TOROĞLU: Bu kadar uyan bir reklam olur mu! Maçı açıyor bu da... 3 puanı açıyor... Tık diye koydu topu oraya...

"Kazım rahat adam"

ŞANSAL BÜYÜKA: Son 15 dakika neler yaptı hocam... Yürüyelim dakikalar devam etsin... Kazım’ın şutu... Alex burada Kazım’a da kızdı çok...

ERMAN TOROĞLU: Aynısını Güiza da yaptı... Şuraya bak ya! Sağa atsa pozisyon, sola atsa pozisyon... Biraz beklese yine kendisi atacak golü...

ŞANSAL BÜYÜKA: Alex çok iyi deparlanmıştı, bayağı kızdı burada...

ERMAN TOROĞLU: O top oraya kolay gelmiyor ama Kazım rahat adam...

ŞANSAL BÜYÜKA: Bursa’nın son anlarda baskısı var hocam...

ERMAN TOROĞLU: Bursa hikayeden geldi! Bir karambol falan olsa atarlardı anca... Bıdı bıdı bıdı... Sabaha kadar oynarlardı, tat yok... Keçiboynuzu gibi... 6 kilo çiğne tat yok!..

ŞANSAL BÜYÜKA: Kazım’ın son dakikalardaki pozisyonu var yan ağlarda kalan...

ERMAN TOROĞLU: Bu ne abi! Bomboş ya... Dön, bak, bas topa, kim geliyor... Kazım Fenerbahçe’de oynuyor ama bu halde ne kadar oynar bilmiyorum...

ŞANSAL BÜYÜKA: Fenerbahçe de kaçırdı bayağı...

ERMAN TOROĞLU: Zaten 2 olsa 4 olurdu... 2. gol gelmeyince Bursa oyuna tutundu... Bursa’nın kadrosu bence yetersiz...

ŞANSAL BÜYÜKA: Mehmet Topuz’u ben bugün bayağı beğendim ve çıkmasını da yadırgadım...

ERMAN TOROĞLU: Mehmet’i neden çıkardı anlamadım... Mehmet iş yapar bu takımda... Özer girince o da iş yapar... Geçen seneye göre mücadele ediyor takım... Bu takım mücadele edince biraz diğer takımlarla farkı çıkar meydana... Zaten bu lig böyle devam ederse Beşiktaş da giremeyecek araya, Fenerbahçe ve Galatasaray alıp, gidecekler...

ŞANSAL BÜYÜKA: Geçen yıl arka arkaya 3 deplasman kazanamamış Fenerbahçe... Bu sene 3 deplasman 9 puan yaptılar...

ERMAN TOROĞLU: Arkayı fazla açmadılar Bilica iyi göründü... Biraz gittikleri zaman savunma kontrolsüz...

ŞANSAL BÜYÜKA: Ben Gökhan Gönül’ün çok yıpratıldığına inanıyorum... Hem milli takımda hem Fenerbahçe’de git,gel,git,gel... Önder sağ kanatta oynasa, Gökhan ortanın sağında oynasa daha iyi olmaz mı?

ERMAN TOROĞLU: Daha iyi olur... Arka tarafı çok fazla düşünmez daha etkili olabilir... Şimdi aklı arka tarafta... Bugün çok sinirliydi ama... Sahada hakem olsa atılabilirdi...

ŞANSAL BÜYÜKA: Gökhan bir korner pozisyonunda çıldırdı hocam...

ERMAN TOROĞLU: 48 metre auta gitti top, hakem korner verdi...



Maçın adamı:AÇIN ADAMI: Alex De Souza

ŞANSAL BÜYÜKA: İtirazın var mı Alex’e?

ERMAN TOROĞLU: Yok... Olamaz ki... Adam oynuyor... Kazım’a, Güiza’ya falan bakıyorum 2 metreye pas veremiyorlar... Adam topuğuyla veriyor...

ŞANSAL BÜYÜKA: Andre Santos girdi sonradan ama etkili olamadı...

ERMAN TOROĞLU: Bir de koşmuyor diyorlar nasıl futbol seyrediyorlar... Koşmayan adam nasıl gol atsın, koşmayan adam nasıl asist yapsın?

ŞANSAL BÜYÜKA: Şu tartışmalı korner pozisyonuna bakalım...



ERMAN TOROĞLU: Tam topa vururken bakalım... Neredeyse reklam tabelasında oynayacaklar... Neredeyse sağ ayağı autta Bursalının... Demek ki hakem kendinde değil, uçmuş! Hakem diyor ki “beni ittiler, kaktılar” Bir ara vardı ya öyle... Saçı olsa kakılmış gibi yapacaklardı hocayı...





