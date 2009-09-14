Toroğlu: Hakeme bir tecavüz etmedikleri kaldı

Bol sarı kartlı ve olaylı geçen Fenerbahçe-Bursaspor maçının analizini Erman Toroğlu ve Şansal Büyüka yaptı.
Fenerbahçeli futbolcuların ilk yarıda hakem Deniz Çoban’a yaptığı itirazları, Erman Toroğlu Maraton’da şöyle yorumladı.
“Lugano ‘Bana dokunamazsın. Sen kimsin? Çek elini’ diyor hakeme. Bunu
derken benim hakemim zavallı.. Bir tek tecavüze uğramadığı kalıyor. Bir
hakem bir oyuncuya dokunamaz. Ama futbolcu da ona dokunamaz. Lugano
formasını koruyor, ancak Çoban federasyon formasını koruyamıyor.
6 sarı Fener’e, 2 sarı da Bursa’ya. 8 tane sarı verirken 2 kırmızıya
dönememişsen, sen hakem değilsin. Ya sarıların yanlış ya da yüreğin
yetmiyor. Hakem Lugano’nun Yenal’la girdiği pozisyonu da yanlış
yorumladı. İkisi de topa geliyorlar. Lugano ayağını yerden kaldırmıyor.
İkisinin de dizi birbirine geliyor. Ben kart kullanmam bu pozisyona.
İkili mücadele bu. Tek doğrusu kararı kendisine tepki gösteren Güiza’ya
ve yine kendisini iten Alex’e gösterdiği kart.”İşte o anlardan objektiflere takılanlar ve Maraton'dan çarpıcı yorumlar
-"Twente maçında yapsanıza bunları!"-
ŞANSAL BÜYÜKA: Sonrası da var hocam...
ERMAN
TOROĞLU: Sonra da alkışlıyor seni, atarmıyorsun... Göstersene
kırmızıyı! Hani nerede? Bir başka maçta atarsan bu yüzden bir oyuncuyu
ben sana sormaz mıyım Çoban?
ŞANSAL BÜYÜKA: Güiza ve Alex’in sarı kartları var hocam...
ERMAN
TOROĞLU: Güiza saha içinde mükemmel oynuyor, hiç top ezmiyor, bütün
pasları mükemmel de hakemin hatasını eleştiriyor... Alex geliyor, omuz
atıyor hakeme! Fenerbahçeli futbolculara sesleniyorum... Twente maçında
yapsanıza bu maç yaptıklarınızı! Hadi bir omuz atın bakalım ne oluyor
orada!
ŞANSAL BÜYÜKA: Avrupalı bu konularda titiz...
ERMAN
TOROĞLU: O forma var ya o forma! Alex ve Lugano nasıl veriyor o
formanın hakkını, sen vermiyorsun! Ben böyle kendini çomaklattıran bir
hakem görmemiştim!.. Topuz, hakemi kucaklıyor, ayırıyor... Hakem bu
kadar aciz mi ya?
ŞANSAL BÜYÜKA: Hakemi değil, kendi arkadaşlarını da korumaya çalışıyor aslında...
ERMAN TOROĞLU: Vay anam var! Ölmüş hakem... "Alex çilingir gibi!"
ŞANSAL BÜYÜKA: Güiza’nın da maç içinde yaptığı tek olumlu hareket herhalde hocam... Alex’in golü geliyor...
ERMAN
TOROĞLU: Onu da mecburen yaptı... Alex’in varsa çilingir gibi açıyor...
Tam bu pozisyondan hemen sonra “kale kilit” reklamı geldi... Nasıl uydu
biliyor musun? Tam uydu!
ŞANSAL BÜYÜKA: Alex’i reklamda oynatsınlar hocam...
ERMAN TOROĞLU: Bu kadar uyan bir reklam olur mu! Maçı açıyor bu da... 3 puanı açıyor... Tık diye koydu topu oraya...
"Kazım rahat adam"
ŞANSAL BÜYÜKA: Son 15
dakika neler yaptı hocam... Yürüyelim dakikalar devam etsin... Kazım’ın
şutu... Alex burada Kazım’a da kızdı çok...
ERMAN TOROĞLU:
Aynısını Güiza da yaptı... Şuraya bak ya! Sağa atsa pozisyon, sola atsa
pozisyon... Biraz beklese yine kendisi atacak golü...
ŞANSAL BÜYÜKA: Alex çok iyi deparlanmıştı, bayağı kızdı burada...
ERMAN TOROĞLU: O top oraya kolay gelmiyor ama Kazım rahat adam...
ŞANSAL BÜYÜKA: Bursa’nın son anlarda baskısı var hocam...
ERMAN
TOROĞLU: Bursa hikayeden geldi! Bir karambol falan olsa atarlardı
anca... Bıdı bıdı bıdı... Sabaha kadar oynarlardı, tat yok...
Keçiboynuzu gibi... 6 kilo çiğne tat yok!..
ŞANSAL BÜYÜKA: Kazım’ın son dakikalardaki pozisyonu var yan ağlarda kalan...
ERMAN
TOROĞLU: Bu ne abi! Bomboş ya... Dön, bak, bas topa, kim geliyor...
Kazım Fenerbahçe’de oynuyor ama bu halde ne kadar oynar bilmiyorum...
ŞANSAL BÜYÜKA: Fenerbahçe de kaçırdı bayağı...
ERMAN TOROĞLU: Zaten 2 olsa 4 olurdu... 2. gol gelmeyince Bursa oyuna tutundu... Bursa’nın kadrosu bence yetersiz...
ŞANSAL BÜYÜKA: Mehmet Topuz’u ben bugün bayağı beğendim ve çıkmasını da yadırgadım...
ERMAN
TOROĞLU: Mehmet’i neden çıkardı anlamadım... Mehmet iş yapar bu
takımda... Özer girince o da iş yapar... Geçen seneye göre mücadele
ediyor takım... Bu takım mücadele edince biraz diğer takımlarla farkı
çıkar meydana... Zaten bu lig böyle devam ederse Beşiktaş da
giremeyecek araya, Fenerbahçe ve Galatasaray alıp, gidecekler...
ŞANSAL BÜYÜKA: Geçen yıl arka arkaya 3 deplasman kazanamamış Fenerbahçe... Bu sene 3 deplasman 9 puan yaptılar...
ERMAN TOROĞLU: Arkayı fazla açmadılar Bilica iyi göründü... Biraz gittikleri zaman savunma kontrolsüz...
ŞANSAL
BÜYÜKA: Ben Gökhan Gönül’ün çok yıpratıldığına inanıyorum... Hem milli
takımda hem Fenerbahçe’de git,gel,git,gel... Önder sağ kanatta oynasa,
Gökhan ortanın sağında oynasa daha iyi olmaz mı?
ERMAN TOROĞLU:
Daha iyi olur... Arka tarafı çok fazla düşünmez daha etkili olabilir...
Şimdi aklı arka tarafta... Bugün çok sinirliydi ama... Sahada hakem
olsa atılabilirdi...
ŞANSAL BÜYÜKA: Gökhan bir korner pozisyonunda çıldırdı hocam...
ERMAN TOROĞLU: 48 metre auta gitti top, hakem korner verdi...
Maçın adamı:AÇIN ADAMI: Alex De Souza
ŞANSAL BÜYÜKA: İtirazın var mı Alex’e?
ERMAN
TOROĞLU: Yok... Olamaz ki... Adam oynuyor... Kazım’a, Güiza’ya falan
bakıyorum 2 metreye pas veremiyorlar... Adam topuğuyla veriyor...
ŞANSAL BÜYÜKA: Andre Santos girdi sonradan ama etkili olamadı...
ERMAN
TOROĞLU: Bir de koşmuyor diyorlar nasıl futbol seyrediyorlar...
Koşmayan adam nasıl gol atsın, koşmayan adam nasıl asist yapsın?
ŞANSAL BÜYÜKA: Şu tartışmalı korner pozisyonuna bakalım...
ERMAN
TOROĞLU: Tam topa vururken bakalım... Neredeyse reklam tabelasında
oynayacaklar... Neredeyse sağ ayağı autta Bursalının... Demek ki hakem
kendinde değil, uçmuş! Hakem diyor ki “beni ittiler, kaktılar” Bir ara
vardı ya öyle... Saçı olsa kakılmış gibi yapacaklardı hocayı...