Toroğlu: Beşiktaş'ta ikinci Hiddink olayı yaşanabilir

T24 - Beşiktaş, Konyaspor maçından 2-2'lik skorla ayrılarak evinde 2 puan bıraktı. Hürriyet gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın yavaş yavaş zirveden uzaklaştığını söyleyerek "Bu kafada giderse, siyah beyazlıların işi zor. İkinci bir Hiddink olayı yaşanabilir" dedi.



Erman Toroğlu'nun Hürriyet gazetesinde "Bu kafayla olmaz" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:



Bu kafayla olmaz

Maçın 16. dakikası. Beşiktaş hücum ediyor, Konyasporlu futbolcular akını kesiyorlar. Bu sefer, kontra akın başlıyor.



Topu alan Konyalı Grajciar, siz deyin 60, ben diyeyim 50 metre top sürüyor. Adama, “Nereye gidiyorsun?” diyen yok. “Ne yapıyorsun” diyen yok. “Ne yapmak istiyorsun” diyen yok. Alıyor, topu sürüyor, mücadeleye giren ve müdahale eden olmadığı için de diri kalıyor. Topa vuruyor, gol oluyor.



Sonra Beşiktaş bir gol atıyor. Maç 1-1. Dakika 34’e geliyoruz. Konyaspor ilk attığı golün benzerinde yine hücuma kalkıyor. Bu sefer Ersan Gülüm bakıyor ki aynı golü yiyecekler, adama çift dalıyor ve sarı kart görüyor. Ama yenilecek bir golü kurtarıyor.



Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş’ın defans anlayışı bilindiği gibi. Yani Beşiktaş’a gol atmayanı dövüyorlar. Ama Schuster çıkıyor, hala hikaye anlatıyor. Geçen hafta alakasız bir penaltıyla kazandığında hakemden hiç bahsetmeyen Schuster, acaba bu maçtan sonra ne diyecek. Merak ediyorum.

Açık vermeyeceksin



Futbolda herkes bir şeyler söyler. 3-5-2 der, 4-4-2 der, 4-3-3 der. Hepsi hikayedir. Futbolda öncelikle gol yemeyeceksin. Bu şuna benzer, hükümetlerdeki bütçe açığına, yani açık verirsen, gol yersin. Açık verirsen, para kaybedersin. Açık verirsen, icralık olursun. Beşiktaş’ın futbol oyun şekli, tamamen icralık. Onun için de bu Beşiktaş’tan bu sene fazla bir şey olmaz. Ne olur? Heyecan verir. Maçlarında hop oturup, hop kalkarsın. Ama golü yer oturursun.



Beşiktaş’ın yediği ikinci golde defansın sağ tarafındaki adam, acaba tuvalete mi gitti? Yoksa hakemden izin almış, ayakkabılarını mı bağlıyordu?

Rakip moralleniyor



Konyaspor kendi imkanlarıyla, mütevazı kadrosuyla, futbolu çirkinleştirmeden, güzel bir mücadele verdi. 11 numaralı Montona, Konyaspor’u rakip alana taşıyan oyuncuydu. Siyah beyazlılar bazen iki, bazen üç kişiyle onun üzerine oynamalarına rağmen, topu ayağından alamadılar. O da Konyaspor’u Beşiktaş’ın üzerine adım adım götürdü.



Beşiktaş’la o hafta kim oynuyorsa, kendine geliyor. Moral buluyor. Ve sezon başından bugüne kadar Beşiktaş’ın hala bir futbol şablonu yok. Bunun da bir tek adresi var, Schuster. Ama o da zaman zaman hakemleri adres göstererek, kendini kurtarmaya kalkıyor. Bu kafada giderse, siyah beyazlıların işi zor. İkinci bir Hiddink olayı yaşanabilir.



BEĞENDİM

Konyaspor’un yardımlaşma ve takım oyununu.







BEĞENMEDİM

Beşiktaş’ın sergilediği futbol anlayışını.





DİKKAT

Beşiktaş ufak ufak, kıyı kıyı zirveden uzaklaşıyor.



