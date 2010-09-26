Toroğlu: Beşiktaş böyle oynarsa öyle maçlar kaybeder ki

T24 - Beşiktaş-Antalya maçına gideceğim; fakat televizyonda dönüşümlü olarak Liverpool ve Arsenal’in maçları var.



Ve öyle futbol oynanıyor pozisyonlar var ki, maçı bırakamıyorum. İki maçı da bitirip Beşiktaş-Antalyaspor maçına gecikmeli olarak gidiyorum. Maçın 17-18. dakikası oynanmış. Soruyorum “Nasıl?” diye, “Hiçbir şey yok ağabey” diyorlar. İlk 45 dakika bitiyor. Hakem düdüğü çaldığında bu kez bana soruyorlar, “Abi maç nasıl?” diye. Bu sefer ben onlara diyorum ki: “İlk yarıda hiçbir şey yok.”

Alman malından şaşma



İkinci yarı başladığında maç biraz kımıldanıyor. Beşiktaş sadece golü atıyor, futbol oynamıyor. Sahneye o pozisyonda da Ernst çıkıyor. Antalya derseniz o da sadece mücadele ediyor; o da futbol oynamıyor. Sonra ortaya ikinci Hakan vakası çıkıyor ve maç 1-1 oluyor. Maç yine aynen devam, futbolcular dahil herkes “böyle biter” diyor. Ama sahneye yine Ernst çıkıyor ve maç 2-1 oluyor... Beyaz eşya alacaksam, özellikle araba alacaksam Alman malını her zaman tercih ederim. Şimdi artık futbolcuları da revaçta. Çünkü aldıklarının hakkını sahada sonuna kadar kabiliyetleri nispetinde vermeye uğraşıyorlar. Ernst futbol kalitesi olarak bir Quaresma değil. Para olarak da o kadar etmiyor; ama takıma verdiği katkıda Quaresma’nın en az 5 katı. İnsanlar futbolda ince işleri seviyorlar; ama arı gibi çalışanlar neticeye tesir ediyorlar. Quaresma 3 defa ofsayta düştü, üçünde de yardımcı hakemler 40 metre karşısındaydı. Pozisyonlarda net ofsayttı; ama o hala yardımcı hakemlere göz işareti yapıyordu, onları seyirciye şikayet ediyordu. O kalitede bir futbolcuların yardımcı hakemler 40 metre karşısındayken ofsayta düşmeye hakkı yoktur.

Korku filmi gibi



Beşiktaş seyircisi tezahürat şeklini değiştirmiş. Bence de doğru yapmışlar. Daha bir tempolu ve göze hoş geliyorlar. İnsanın içini bayıltmıyor. Bakınız, Beşiktaş 2-1 kazandı ama sadece kazandı. Oynadığı futbol korku filmi gibi. Bu Beşiktaş takımını biraz kontrollü oynayan biraz dirençli bir takım İnönü Stadı’nda çok rahat yener. Beşiktaş dünkü maçı kazandıysa bunun sebebi Antalya’nın iyi futbol oynamamasındandır. Geçen seneki ikinci yarının Antalyası’ndan eser yok.

Schuster iyilik yapmıyor



İnönü’nün zemini biraz toparlanmış ama ideal değil. Schuster’in Hakan ısrarı, bu kalecinin tamamen kaybına kadar gidebilir. Bence ısrar ederek iyilik yapmıyor. Hakem iyi niyetli ama daha bu maçlar için hazır değil. Bazı pozisyonlarda büyük takım etkisinde kaldı. İyi yanı futbolcular kadar koştu ve pozisyonlara yakın kalmaya çalıştı.

Beğendim

Beşiktaş seyircisinin takımına güvenmesi ve ümidini asla kesmemesini...



Beğenmedim

Beşiktaş takımının futbol anlayışını.



Dikkat



Beşiktaş böyle oynamaya devam ederse öyle maçları kaybeder ki...

(Erman Toroğlu - Hürriyet - 26 Eylül 2010)