Toroğlu: Aysal tuvalette Prandelli'nin boğazını sıkardı!

Torku Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendiren Erman Toroğlu, "Ünal Aysal acaba Prandelli'ye kendi şirketinde görev verir miydi? Bırakın genel müdürlüğü, normal personel olarak çalıştırır mıydı? Herhalde tuvalette muvalette boğazını sıkardı" dedi.

Yorumcu Erman Toroğlu, TRT Spor'da yayınlanan Futbol Arenası programında Torku Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirirken, sarı kırmızılıların eski başkanı Ünal Aysal ve teknik direktör Cesare Prandelli'ye ağır eleştiriler yöneltti.

Prandelli'nin Galatasaray'ı yönetecek kapasitede olmadığını ifade eden Toroğlu, "Ünal Aysal efendi, kendi şirketlerini çok iyi yönetmiş. Peki Prandelli'ye kendi şirketinde görev verir miydi? Bırakın genel müdürlüğü falan, normal personel olarak çalıştırır mıydı? Herhalde tuvalette muvalette boğazını sıkardı" dedi.

Sözlerinin daha sonraki bölümünde sözü Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç'a getiren Toroğlu, "Aslında Ünal Aysal'a da kızmıyorum. Biliyorsunuz Galatasaray'ın sahibi var; İnan Kıraç. Yukarıdan kukla oynatır gibi oynuyor Galatasaray'la" diye konuştu.