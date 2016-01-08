Tornodalar İncirlik'ten havalanacak



IŞİD'le mücadele kapsamında uluslararası koalisyona stratejik destek amacıyla görev yapacak Tornadolar, terör mevziilerinin konuşlandıkları noktaların tespit edilmesini sağlacayacak. Keşif uçakları hava bombardımanlarında kullanılmayacak.

Alman Ordusu'ndan yapılan açıklamada başlangıçta İncirlik'ten günde iki jetin katılımıyla bir sefer düzenlenecek. Daha sonra sefer sayıları duruma göre artırılabilecek.

Aralık ayı ortasında Almanya'dan iki Tornado uçağı ve personeli Türkiye'ye gönderilmişti. Bu iki uçağın ocak ayının ikinci yarısında geri dönmesi ve yerlerine keşif teknolojisiyle donatılmış iki Tornado'nun gönderilmesi planlanıyor. Ay ortalarına doğru toplam 6 Tornado keşif uçağının İncirlik'te konuşlandırılacağı belirtildi.