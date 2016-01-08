T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Tornodalar İncirlik'ten havalanacak

Alman Tornadoları bugün Suriye üzeinde keşif uçuşlarına başlıyor. İlk jetler İncirlik Üssü'nden havalanacak.

08 Ocak 2016 11:09


IŞİD'le mücadele kapsamında uluslararası koalisyona stratejik destek amacıyla görev yapacak Tornadolar, terör mevziilerinin konuşlandıkları noktaların tespit edilmesini sağlacayacak. Keşif uçakları hava bombardımanlarında kullanılmayacak.

Alman Ordusu'ndan yapılan açıklamada başlangıçta İncirlik'ten günde iki jetin katılımıyla bir sefer düzenlenecek. Daha sonra sefer sayıları duruma göre artırılabilecek.

Aralık ayı ortasında Almanya'dan iki Tornado uçağı ve personeli Türkiye'ye gönderilmişti. Bu iki uçağın ocak ayının ikinci yarısında geri dönmesi ve yerlerine keşif teknolojisiyle donatılmış iki Tornado'nun gönderilmesi planlanıyor. Ay ortalarına doğru toplam 6 Tornado keşif uçağının İncirlik'te konuşlandırılacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman TornadolarıSuriyeIŞİDTornadolarOrdusuAlmanyaTornadoTürkiyeDeutsche Welle Türkçe DPA/DW/TY/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24