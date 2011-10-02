'Tornavida' operasyonunda 7 tutuklama

T24 - Eski BBP lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada 4'ü muvazzaf asker 7 zanlı tutuklandı.



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Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen 12 kişiden, 4'ü muvazzaf asker, 7 zanlı tutuklandı.



Malatya Adliyesinde özel yetkili savcılar Özden Doğan ve Şeref Gürkan tarafından sorguları yapıldıktan sonra tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 9'u muvazzaf asker 12 kişiden, 4'ü muvazzaf asker 7'si tutuklandı.



Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Tutuklanan muvazzaf askerler arasında, olay yerine ait olan görüntülerde helikopterden tornavidayla parça söktükleri iddia edilen Nusret M. ile Aydın Ö'nün de bulunduğu bildirildi.



Malatya özel yetkili cumhuriyet savcısının talimatıyla 5 kentte başlatılan operasyon kapsamında, 11'i muvazzaf asker toplam 16 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.





