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Dünya
Deutsche Welle

Tornado'ların yarıdan fazlası uçamıyor

IŞİD'le mücadele operasyonuna katılması planlanan Alman keşif uçağı Tornado'nun yaşlı olması nedeniyle kolay arızalandığı raporlarda yer alıyor.

02 Aralık 2015 11:35


Almanya, IŞİD örgütüyle mücadeleye Tornado tipi keşif uçaklarıyla katılmaya hazırlanıyor. Ancak filodaki uçakların yarıdan fazlasının harekata hazır olmadığı öğrenildi.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın ana silah sistemleriyle ilgili raporda Hava Kuvvetleri'ne alınan 93 Tornado'dan faal olan 66 jetin sadece 29'unun harekata hazır olduğu belirtiliyor. Bundan bir yol önce askeri harekatlarda kullanılabilecek Tornado sayısı 38 idi.

Yedek parça sıkıntısı

Meclis Savunma Komisyonu'nun gündemine alınan Tornado tipi uçakların harekat kabiliyeti ile ilgili rapora göre, Suriye'deki keşif uçuşlarına altı jetin katılması öngörülüyor.

Tornado filosunun büyük bölümünün kullanılamaz durumda olmasına yedek parça sıkıntısının neden olduğuna ve alçaktan uçuş kabiliyeti dolayısıyla askeri keşif uçuşlarında kullanılan 24 ila 34 yaşlarındaki jetlerin yakında hizmetten alınacağına da raporda yer veriliyor.

Eurofighter savaş uçakları

Tornado jetlerinin yerine alınan ‘Eurofighter' tipi savaş uçaklarının harekat yeteneğine sahip olanlarının oranı da yüzde 55'i buluyor. Yüzde 70'inin her an kullanılabilir olması hedeflenen ve kolay bozulan ‘Transall' tipi askeri nakliye uçaklarının ise yüzde 43'ü hangardan çıkamıyor.

Hava kuvvetlerindeki malzeme sıkıntısı Almanya'da hararetli tartışmalara yol açmış ve ordunun modernizasyonu için on yılda tamamlanmak üzere 5,6 milyar Euro'luk revizyon programı başlatılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IŞİDAlmanTornadoSavunma BakanlığıHava KuvvetleriMeclisSavunma KomisyonuSuriyeAlmanyaEuroDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AG/HS

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