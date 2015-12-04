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Dünya
Deutsche Welle

Tornadolar için İncirlik ziyareti

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Ankara'yı ziyaret etti. IŞİD'le mücadele operasyonlarına katılacak Alman askeri uçaklarının İncirlik'te üslendirilmesi isteniyor.

04 Aralık 2015 12:29


Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, siyasi temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Türkiye'ye gitti.

Von der Leyen'in Ankara'da Türkiye Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile bir araya geldiği ve ikili görüşmede Suriye ve Irak'taki terör örgütü IŞİD ile ortak mücadele konusunun ele alındığı açıklandı.

Ayrıntıları açıklanmayan buluşmada İncirlik üssünde Alman keşif ve yakıt ikmal uçağı üslendirilmesinin de ele alındığı tahmin ediliyor.

Almanya hükümetinin IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyona bin 200 asker, altı keşif, bir yakıt ikmal uçağı ve bir de fırkateyn ile destek vermek üzere hazırladığı tezkere için bugün Almanya meclisinde oylama yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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