Tornadolar için İncirlik ziyareti



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, siyasi temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Türkiye'ye gitti.

Von der Leyen'in Ankara'da Türkiye Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile bir araya geldiği ve ikili görüşmede Suriye ve Irak'taki terör örgütü IŞİD ile ortak mücadele konusunun ele alındığı açıklandı.

Ayrıntıları açıklanmayan buluşmada İncirlik üssünde Alman keşif ve yakıt ikmal uçağı üslendirilmesinin de ele alındığı tahmin ediliyor.

Almanya hükümetinin IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyona bin 200 asker, altı keşif, bir yakıt ikmal uçağı ve bir de fırkateyn ile destek vermek üzere hazırladığı tezkere için bugün Almanya meclisinde oylama yapılacak.