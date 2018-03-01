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Tornacıda söktürülen pistonlardan 633 bin captagon hap çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polislerin şüphe üzerine durduğu kamyonetin kasasında bulunan çelik pistonlara narkotik köpeği tepki verdi

01 Mart 2018 12:54

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polislerin şüphe üzerine durduğu kamyonetin kasasında bulunan çelik pistonlara narkotik köpeği tepki verdi. Ekipler aracı yakındaki sanayiye götürdü, torna makinesiyle açtırdı. Saatlerce süren çalışma sonucu, pistonların içine gizlenmiş 633 bin 560 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polisler, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Sürücü Ali K. (43) ile oğlu Ömer K. (19), taşıdıkları tahta kasalarda su arıtma pompası ve piston olduğunu söyledi ancak narkotik köpeği tepki verdi. Ekipler aracı en yakındaki metal sanayiye götürdü. Ağır çelik pistonları atölye getirip, torna makinesiyle açan ekipler, pistonlara gizlenmiş 633 bin 560 captagon uyuşturucu hapı buldu. Saatlerce süren çalışma sonucu çıkartılan ve değerinin 10 milyon lira olduğu belirtilen haplar, çuvallarla taşındı. Polis, baba- oğlu gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularında, piston ve su arıtma cihazı içindeki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

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