"Torku'nun da sahibi olan Anadolu Birlik, borç yapılandırmaya gidiyor" iddiası

Torku markasını da bünyesinde bulunduran Konya merkezli Anadolu Birlik Holding’in borçlarını yapılandırmak için bankalarla görüşme halinde olduğu iddia edildi. Holdingin, 2 milyar dolarlık borcunun yarısından daha az miktarı için vade uzatılmasını amaçladığı belirtildi.

Torku markasının da sahibi olan Konya merkezli Anadolu Birlik Holding’in enerji yatırımları için kullandığı kredilerin yapılandırması için bankalarla görüştüğü belirtildi.

Bloomberg'in konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, holding 2 milyar dolarlık borcunun yarısından azını önümüzdeki iki ay içinde yapılandırması bekleniyor. Şirket 2013 yılında iki enerji santrali almak için 1 milyar dolardan fazla borç almıştı.

786 milyon dolar kredi kullanmıştı

Anadolu Birlik’in kuruluşlarından Konya Şeker ve Siyah Kalem Mühendislik 12 yıllık proje finansmanı için 2013 yılında 786 milyon dolarlık kredi kullanmıştı. Kredi Kangal termik santralinin 985 milyon dolara satın alınması için kullanıldı. Krediyi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Yapıkredi bulunuyordu.